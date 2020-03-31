教育部回应高考延期举行：坚持"健康第一""公平第一"

人民网北京3月31日电 （许心怡）31日，国务院联防联控机制就低风险地区教育开学复课等情况举行发布会。会上，教育部高校学生司司长王辉表示， 2020年，全国高考报名人数为1071万，党中央、国务院高度重视新冠肺炎疫情对今年高考工作的影响，要求稳妥做好2020年高考工作。教育部在广泛听取意见的基础上，综合研判、审慎研究，经党中央、国务院同意，今年全国高考延期一个月举行。

王辉介绍，全国高考延期一个月举行，主要出于两方面考虑。一是坚持“健康第一”。切实保障广大考生和涉考人员的生命安全。当前，全国本土疫情传播已基本阻断，但零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，境外疫情呈加速扩散、蔓延态势，我国疫情输入压力持续加大。卫生防疫专家认为，高考延期一个月举行，疫情防控风险相对更小。高考是涉及千万考生的大规模选拔性考试，必须坚持健康第一，采取最稳妥、风险最小的方案，切实保障广大考生和涉考工作人员的生命安全和身体健康。

二是坚持“公平第一”。切实把疫情对广大考生特别是农村和贫困地区考生复习备考的影响降到最低。疫情发生后，各地延期开学并安排高三学生居家学习，学生复习备考普遍受到影响，特别是由于城乡网络学习条件等差异，部分农村和贫困地区学生的复习备考受到影响更大，高考的基本价值取向是确保公平公正，高考延期一个月举行，可以使考生有更多一点的时间按教学计划在校集中学习，从而最大限度保障教育公平。