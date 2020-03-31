韩拟向七成家庭发放疫情“灾难补助”

新华社首尔3月30日电（记者 何媛）韩国政府30日宣布，将向七成韩国家庭一次性发放“紧急灾难补助”，总额约为9.1万亿韩元（1美元约合1222韩元），以应对新冠肺炎疫情对经济和民生的冲击。

韩国总统文在寅当天在总统府青瓦台主持针对疫情的第三次紧急经济会议。根据会上公布的方案，政府将向收入位于全国中下水平的七成家庭提供补助金。

文在寅在会上表示，为保障这一方案所需资金，政府计划制定第二个补充预算案。此前，韩国国会于本月17日表决，通过了政府提出的抗疫补充预算案，规模为11.7万亿韩元。

韩国媒体援引青瓦台官员披露的信息报道，9.1万亿韩元中的2万亿韩元将由地方政府筹措，其余将出自第二个补充预算案，政府将推动在5月完成补助金发放。

韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基在当天的新闻发布会上表示，补助金将以购物券或优惠券形式发放，以刺激消费。

此外，韩国政府还宣布针对低收入家庭、小商铺业主以及个体户削减或推迟征缴保险费及电费，这一措施立即付诸实施。