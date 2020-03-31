定制“健康作业” 鼓励“健康打卡”

通过各种跑步APP，每日跑步“打卡”；为学生量身定制“健身课表”……虽然开学时间尚未确定，但很多学校已通过花式“健康作业”，引导学生锻炼身体。市教委有关负责人表示，开学虽然延期，但学生成长不能延期，鼓励学生“健康打卡”，调整作息，锻炼身体，为未来开学做好准备。

延庆区不少初三学生配上了“智能跑步监督员”，通过跑步APP进行“锻炼打卡”，体育老师会根据学生的跑步数据，有针对性地进行指导。康庄中学校长介绍，初三学生将面临中考体育考试，需要有的放矢地加强训练。“老师隔空监督，还有同学们互相督促，不好意思偷懒儿了。而且老师还会给予指导，我对中考体育考试充满信心。”一位初三学生说。

黑芝麻胡同小学优质教育资源带的小学生们则拥有了锻炼“私教”。该校副校长周京胜说，希望孩子无论是居家还是在校，都要保证每天1小时的锻炼时间。该校还引导学生制定锻炼计划，细化每日作息，在锻炼身体的同时，为开学做好准备。

很多学校还开起了云端运动会。一六六中学计划分年级召开“运动会”。亲子跳跃、平衡坐传物、踢杯识字等项目代替了传统的接力跑、跳远等。人大附中朝阳实验学校的“运动会”上，不仅有运动员，还有隔空啦啦队、加油表情包。一零一中学则选择建校纪念日举办“运动会”，号召学生动起来，致敬学校体育传统。

市教委新闻发言人李奕表示，开学延期了，但孩子的成长不能延期。不管孩子在不在学校，身体都在每天成长，所以居家学习要有良好的作息时间，早上要按时起床，晚上要早睡，还要给孩子安排适量的居家体育运动。（记者 刘冕）