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去年生育保险参保人数达21432万人

2020年03月31日08:49 来源：中国妇女报

　　 3月30日，国家医疗保障局网站公布《2019年医疗保障事业发展统计快报》。数据显示，2019年全年生育保险参保人数21432万人，比上年底增加997万人，增长4.9%。

　　数据显示,截至2019年底，全口径基本医疗保险参保人数135436万人，参保覆盖面稳定在95%以上。其中参加职工基本医疗保险人数32926万人，比上年增加1245万人，增长3.9%；参加城乡居民基本医疗保险人数102510万人，比上年减少268万人，降低0.3%。

　　全年生育保险参保人数21432万人，比上年底增加997万人，增长4.9%。

　　医疗救助和医保扶贫方面,数据显示,全年资助7782万人参加基本医疗保险，直接救助6180万人次。2019年中央财政投入医疗救助补助资金245亿元，安排40亿元补助资金专项用于支持深度贫困地区提高贫困人口医疗保障水平。（记者耿兴敏）

(责编：许心怡、许晓华)


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