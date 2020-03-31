这个春天，全球荡漾着“中国温暖”

在日华侨华人发起的志愿者团体“口罩熊猫行动小组”在日本东京池袋站前向当地民众免费发放口罩。图为一名小志愿者（左）向当地小朋友发放儿童用口罩。

新华社记者 杜潇逸摄

浙江杭州是意大利维罗纳市的友好城市，一辆公交车内外写着“意大利加油！”等标语。

龙 巍摄（新华社发）

新冠肺炎疫情在全球加速传播！

根据世界卫生组织3月29日公布的数据显示：疫情已经影响全球202个国家和地区，全球确诊病例超63万例。

在此紧要关头，刚刚经历“大考”的中国挺身而出，对外抗疫援助持续发力。日前，中国国家主席习近平在给世卫组织总干事谭德塞的复信中表示，中方将在力所能及范围内，继续为国际社会抗击疫情提供支持。

有一种温暖

叫“中国驰援”

当地时间3月26日上午，意大利伦巴第大区贝加莫一家医院内，中国第二批赴意大利抗疫医疗专家组组长裘云庆、领队陈正方一行6人风尘仆仆，将400个KN95口罩、7500个医用外科口罩、200件医用隔离衣等一批捐赠物资搬下汽车，交到意方手中。“谢谢！谢谢！”停车场内，参与交接的意大利医生用中文连声道谢。

这是专家组第二次来到意大利疫情最为严重的贝加莫。一周前，抵意次日，他们顾不上调整时差，一早便走访当地医院，与意大利同行分享新冠肺炎的预防、诊断与治疗经验，还深入隔离病区，提出有针对性的防护与救治建议。

“希望我们带来的物资和经验能为意大利朋友提供帮助！”专家组组长、浙江大学医学院附属第一医院常务副院长裘云庆告诉本报记者，接到援意任务时，他已在国内抗疫一线奋战近两个月，几乎一日未休；专家组领队、浙江省卫健委合作交流处处长陈正方，当时还在外地指导企业防疫工作；其他队员也大多刚下“疫”线，没来得及喘口气。然而，一声号令，他们再次披甲出征。

全球疫情升级，揪动人心；中国感同身受，千里驰援。2月下旬，多国暴发疫情之时，正值国内战“疫”胶着之际，中国主动对有需要的国家提供力所能及的帮助。时至今日，在全球疫情大流行的艰难关头，中国继续贡献着源源不断的力量与智慧。

“中国邮包”火速派发——

检测试剂、口罩、防护服、隔离眼罩、诊疗设备……一个多月来，不计其数的“中国牌”邮包发往世界各地。截至目前，中国政府已分4批组织实施对89个国家和4个国际组织的抗疫援助。“这是大国风范！”“中国的慷慨帮助无法用金钱衡量！”社交媒体上，各国民众的赞扬异口同声。

“中国精锐”陆续出征——

自2月底起，来自上海、广东、四川、浙江、福建、广西、新疆等地的多支医疗专家组先后启程，带着大量医疗物资以及疫情防控、临床诊治的一手经验，奔赴伊朗、伊拉克、意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦等国。他们是刚从国内“疫”线荣归的“王牌军”，更是外媒眼中执甲再战的“逆行英雄”。

“中国经验”倾囊相授——

提供多语种的防控和诊疗方案，举行疫情防控经验的国际分享交流大会，与110多个国家及多个国际组织举行专家视频会议……中国抗疫经验已分享至180多个国家及10多个国际和地区组织，本土版“方舱医院”在欧洲、亚洲、北美洲、南美洲相继开建，中西医结合疗法等创新手段受到世卫组织及多国推崇。

“中国制造”马力全开——

在北京、天津、山东等地多家医疗公司的生产车间内，机器运转，一刻不停。全球防护用品、医疗设备需求骤增，海外订单纷至沓来。为了尽可能多地向各国提供口罩、检测试剂盒、呼吸机等抗疫“利器”，中国企业争分夺秒、不舍昼夜。加拿大《环球邮报》感叹，中国正在以创纪录的速度生产全球所需医疗用品。

有一种担当

叫“命运与共”

“今天我们将满载中国捐赠给非洲的医疗物资飞往埃塞俄比亚。谢谢中国！”

“一路平安！中非友谊万岁！”

近日，埃塞俄比亚航空ET3751航班机组与广州塔台的一段对话“刷屏”网络，催泪无数。

540万只口罩、108万套试剂盒、4万套防护服、6万个防护面罩，这架货运包机载着中国支援非洲54国的抗疫物资，飞往非洲大陆。面对这份来自中国的“硬核支援”，卢旺达总统卡加梅激动地说：“这是对我们莫大的支持，对我们阻止疫情扩散犹如雪中送炭。”

连日来，类似镜头在全球各地循环闪现。一批批“中国援助”第一时间送达需要帮助的国家和国际组织，一声声“感谢中国”如潮水般从世界各大洲涌向东方。

施之援手，因为中国坚守“投我以木桃，报之以琼瑶”的民族情操。我们不会忘记，在中国疫情最严重的时候，伊朗第一时间给予声援并慷慨捐赠医疗用品，俄罗斯飞机载着人道主义救援物资飞抵武汉，巴基斯坦捐出全国医院库存口罩，蒙古国送来3万只羊，缅甸捐赠200吨大米，斯里兰卡赠送多批锡兰红茶，还有许多非洲兄弟倾情表达心意……

滴水之恩，涌泉相报。国际社会提供的政治支持，79个国家和10个国际组织提供的抗疫物资援助，中国人民铭记在心，懂得感恩，更懂得回报。

尽力相助，因为中国坚信“烈火炼真金，患难见真情”的交友之道。在中国寄往各国的援助物资包装上，贴有许多暖心寄语——“云海荡朝日，春色任天涯”，是晚明文学家李日华给意大利传教士利玛窦的赠诗，也是中国人民鼓励意大利友人战胜疫情的真挚祝福；日本民众曾经遥寄“山川异域，风月同天”之谊，而今中国人民愿与近邻“青山一道，同担风雨”；“团结就是力量”，这句印在比利时国徽上的格言，同样是中国援助比利时及其他国家抗击疫情的重要信条……

语言相异，情意相通。中国人民与各国人民的友谊，经得住疫情考验，并将因患难与共的淬炼而更加坚实。

义不容辞，更因中国坚持休戚与共、命运相连的责任担当。2013年春天，习近平主席面向世界首次提出命运共同体理念，高屋建瓴的“中国倡议”得到国际社会积极响应。2020年春天，来势汹汹的新冠肺炎疫情再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体，唯有团结协作才能战胜这一公共卫生安全挑战。疫情发生以来，习近平主席多次与外国政要及国际组织负责人会谈会见、通信通电，发出同舟共济、携手抗疫的“中国声音”。

有一种情谊

叫“共盼春来”

日本爱知县丰川市市长竹本幸夫或许不会想到，他在记者会上一句“实在没有口罩”的无奈之言，竟在短短2天之内就获得来自中国友城的给力应援。

3月23日下午，获悉丰川市发生疫情、口罩库存不足，江苏无锡高新区（新吴区）立即筹措5万只口罩，于次日分批发往日本。“一衣带水，源远流长；隔海相望，樱花满开；众志成城，战疫必胜。”纸箱上的行行寄语记述着两座城市的彼此牵挂。

2月上旬，丰川市曾向无锡高新区（新吴区）捐赠4500只口罩及防护服等防疫物资。

11年前，正是在春樱缤纷的4月，两地正式缔结为友好城市。11年后，又是一年春暖花开，这份隔海相望的情谊愈加醇郁。

城与城，互帮互助；心与心，越走越近。全球战“疫”打响以来，在政府间援助之外，中国许多地方政府、企业、民间机构和个人纷纷参与到对外援助中来。跨越国界的爱心行动几乎每天都在中国与世界各国之间发生。

上海、广东、湖南、重庆、河南、四川等多个省市接连驰援多座国际友城，寄去大批防疫物资；小米、华为等企业陆续伸出援手，帮助意大利、日本等国应对凶猛疫情……一场对外援助的“全民总动员”在中国自发而起，中国人民的乐助与大爱温暖世界。

海外中华儿女也在行动。此前，海外华侨华人心怀赤子深情，全力支援祖（籍）国抗击疫情。如今，他们同样忧心如焚，尽己所能帮助“第二故乡”渡过难关。在西班牙，华侨华人将口罩、手套、消毒液分发给左邻右舍、执勤警察，甚至街头的清洁工人；在美国，各地侨团不约而同组织捐赠，为当地医院、老年中心等公共服务机构送去成箱防疫物资；在澳大利亚，多名侨领发起成立慈善协会，并准备包机，协助运送救援物资……

一行用拼音写成的留言“谢谢”，一句“中国人，真朋友”的含泪感叹，一曲回荡在米兰、罗马等地居民楼间的《义勇军进行曲》，是外国民众的肺腑心声，更是海内外中华儿女的浓浓大爱在世界激荡起的最美回响。

国土有界，大爱无疆。这个春天，“中国温暖”消融寒意，为同住“地球村”的人们送去希望之光；“中国担当”尽显风范，为构建人类命运共同体理念写下精彩注脚。