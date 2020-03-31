稳定供气支持战“疫”

新冠肺炎疫情爆发后，作为国内最大的综合能源服务商之一，中国燃气集团第一时间展开行动。据了解，该集团遍布全国30个省、自治区、直辖市的1300多家项目公司，在做好自身防护的同时，营业网点照常营业，抢维修工作正常进行，未出现一例燃气断供现象。

在湖北，中国燃气承担了50%以上的液化天然气（LNG）配送任务。武汉关闭离汉通道后，陆路不通，雷神山医院、火神山医院、方舱医院等医疗机构后勤用气一度告急。中国燃气克服特殊困难，从国外竞购优质液化石油气，在其下属的浙江温州小门岛基地装卸，利用自有槽船运到武汉并进行配送，打通了防疫期间燃气援鄂唯一水上生命线。

源源不断的燃气，保障了武汉抗疫攻坚工作。在大街小巷，中国燃气武煤百江公司员工把一瓶瓶燃气肩扛手提，送到医院，送到千家万户。

同时，在全国各地，利用强大的中燃慧生活新零售平台和网格化服务，中国燃气一方面保障居民生活必需品的正常供应，基本民生服务不断档；另一方面，解决农户农产品滞销难题。目前，这项行动已在全国500多个城市和地区展开，为几百万家庭免费配送生活物资。

平稳推进复工复产，是中国燃气的重要任务。截至目前，除武汉地区以外，中国燃气其他区域项目公司已经全部实现复工复产。“中国燃气不但要做好抗疫期间全国各地的燃气保供，更要把‘同心战疫、保障民生’这件有价值的事进行到底。”中国燃气集团总裁刘明辉说。（记者刘少华）