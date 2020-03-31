统筹推进疫情防控和经济社会发展，是对地方政府建设成效的全面检验，也是地方政府完善治理体系、提升治理能力的重大契机

面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，我们之所以能临危不惧、临战不乱，根本在于有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，有中国特色社会主义制度和国家治理体系多方面的显著优势，有应对各种风险挑战的丰富经验，有新中国成立70多年来特别是改革开放40多年来社会主义现代化建设积累的雄厚物质和技术基础，有历经风雨考验而愈加坚强的14亿中国人民的共同努力。

实践一再证明，只要我们增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉，真正做到习近平总书记有指示我们有行动、党中央有部署我们有落实，就一定能够战胜前进道路上的任何风险挑战，胜利抵达光明的彼岸。

疫情防控要慎终如始，经济社会运行秩序要加快恢复。统筹推进疫情防控和经济社会发展，是关系民生、关乎全局的一场大战大考。同时，统筹推进疫情防控和经济社会发展，是对地方政府建设成效的全面检验，也是地方政府完善治理体系、提升治理能力的重大契机。江西在大战大考中持续推进忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型“五型”政府建设，全面提升治理能力和水平，奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利。

要着力提升政策创新能力，认真梳理疫情防控和经济社会发展中的薄弱环节，按照弱什么强什么、缺什么补什么、短什么拉长什么的原则，精准指导、精准施策、精准发力。要着力提升政务服务能力，全力打好纾困帮扶政策“组合拳”，大力开展政务服务事项流程再造和优化设计，依托“赣服通”平台实现“不见面办理”。要着力提升风险防范能力，深入排查各领域风险隐患，坚持关口前移，前置防线、前瞻治理、前端控制、前期处置，全面夯实应对各类风险挑战的系统性、整体性保障。

疾风知劲草，烈火见真金。我们要弘扬担当实干作风，勇于迎战、善于应战，在使命面前挺得出、在压力面前顶得住、在困难面前冲得上，在担当实干中展示党员、干部的政治本色。关键时刻、紧要关头，更需要同时间赛跑的冲劲和干劲，以抢在先、跑在前的务实行动阻断疫情传播的渠道，以谋得早、落得快的有效举措减轻疫情对经济社会发展的影响。

做实功方能见实效。必须压紧责任链、盯住责任人，坚决克服“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，坚决反对形式主义、官僚主义，确保“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”。充分发扬江西老区人民英勇善战、敢打必胜的革命传统和优良作风，善于从历史中、从实践中、从人民中汲取智慧和力量，坚定必胜信念，保持昂扬斗志，奋力攻坚克难，着力打赢疫情防控阻击战，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，向党和人民交出一份合格的“江西答卷”。

——江西省委副书记、省长易炼红在日前召开的省政府党组会议上说

（本报记者 郑少忠整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 05 版）