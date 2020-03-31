亿万人民同舟共济、守望相助，筑起一道抗击疫情的钢铁长城，铸就一座令人瞩目的精神丰碑

同舟共济、守望相助的精神力量，来自亿万人民聚沙成塔、握指成拳的爱国之志，彰显了中华民族风雨同舟、患难与共的家国情怀

总有一些不平凡的事件，标注着一个国家的记忆、熔铸于一个民族的精神。今年初，一场没有硝烟的特殊战斗，激发出中华民族携手战胜疫情的顽强斗志。亿万人民同舟共济、守望相助，筑起一道抗击疫情的钢铁长城，铸就一座令人瞩目的精神丰碑。

一位名叫张敏的安徽护士，忍住眼泪放下怀中年幼的女儿，转身奔赴武汉，临走时她说“妈妈要去打怪兽了，很快就回来”。

一位名叫骆名良的火神山医院装修工人，刚领到施工单位发放的7200元工钱加300元补助，就马上买了100多箱牛奶，送给附近同济医院医务工作者和执勤人员。

一位名叫汪勇的武汉快递小哥，在疫情期间自发接送上下班的医务人员，并送上热腾腾的盒饭。

一位不知名的男子驾车经过南京，从车上搬下来一大箱口罩送给执勤民警。

……

丹心寸意，皆为有情；岂曰无衣，与子同裳。疫情发生后，广大党员干部冲锋在前、英勇奋战，医务人员白衣执甲、逆行出征，人民解放军指战员闻令即动、勇挑重担，广大社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者不惧风雨、坚守一线，广大群众众志成城、踊跃参与，展现了令人震撼的行动能力和精神力量。争分夺秒的救治，感天动地的驰援，爱心涌动的奉献，一场疫情激发出的，是中国人民万众一心、和衷共济的伟大精神；一场斗争展现出的，是我们民族在艰难困苦面前不屈不挠、团结奋斗的光荣传统。

“积力之所举，则无不胜也”。同舟共济、守望相助的精神力量，来自亿万人民聚沙成塔、握指成拳的爱国之志，彰显了中华民族风雨同舟、患难与共的家国情怀。抗击疫情期间，截至3月26日，全国有7901万多名党员自愿捐款82.6亿元。正是无数人的暖心壮举，托举起无坚不摧的抗疫合力。“不计报酬、不畏生死、随叫随到！”“万众一心，遏制疫情，我们可以！”人们不会忘记医务人员奋勇冲锋的“请战书”，不会忘记夜以继日建设火神山、雷神山医院的工人，不会忘记“只要有疫情，一直在”的志愿者，不会忘记默默奉献的平民英雄……同呼吸、共命运，手牵手、心连心，面对疫情，人们唱响了一曲“团结就是力量”的大合唱，激荡出“武汉必胜，湖北必胜，中国必胜”的铿锵旋律，展现了亿万人民团结如一人的中国力量、中国精神。

抗击疫情的斗争，让我们再次看到：中国人民是具有伟大团结精神的人民。同舟共济、团结一心，是中华民族一以贯之的文化基因。也正是因为有这种众人拾柴、涓滴汇海的中国精神、中国力量，才让我们更加坚信，疫情防控阻击战一定能打赢！疫情逐渐散去，前进的脚步永不停歇。面对这场疫情，我们誓言“不获全胜决不轻言成功”；面对困难与挑战，我们承诺“确保如期完成脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会”。面向未来，可能还会有这样那样的风险挑战，有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有亿万人民携手同心，磨砺凝心聚力的意志，发扬同舟共济的精神，困难只会让我们更加团结，战胜困难只会让我们不断进步。

“伏久者，飞必高”“愿春早来，花枝春满”“山河无恙，人间皆安”……这是从全国各地寄往武汉的明信片上的真挚祝福，“隔空”传递着共克时艰的暖心力量。从战胜一个个困难挑战到取得一项项瞩目成就，具有伟大团结精神的中国人民，始终同心同德、同向同行。从疫情防控人民战争、总体战、阻击战中汲取力量、凝聚信心，我们这个民族不仅能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前，而且一定会以“人心齐，泰山移”的精神伟力，在进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想中书写更壮丽的篇章。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 05 版）