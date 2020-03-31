新疆抓产业促就业 用专项资金助复工复产

阳春三月，天山南北复工忙。

从3月15日开始，中办国办复工复产调研组深入新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团开展调研。一周内，调研组去巴扎、进学校、到企业、下乡镇，详细了解复工复产进展。

“早上申请，下午就放款了！”位于乌鲁木齐市的新疆国际大巴扎步行街上，王革艺术剪纸工作室负责人王革正加紧订购原材料，“政府提供了贴息贷款，让我们吃下定心丸。”

3月10日，新疆国际大巴扎正式开门迎客。然而，受疫情影响，很多商户遇到了流动资金短缺的问题。正当商户们一筹莫展之时，自治区财政厅、工业和信息化厅等多个部门出台政策，设立支持个体工商户稳定发展的专项资金，为全区147万个体工商户复工复产保驾护航。

调研组了解到，在国际大巴扎的1254家商户中，大约90%的商户申请了小额信贷，其中50%的商户已经获得贷款。

复工初期，规上企业困难重重，员工返岗难，运输不顺畅，资金压力大，怎么办？

兵团八师石河子市做了示范。2月27日至3月2日，八师石河子市组织辖区134家规上企业的1000余名在疆外的高管、中层和技术骨干人员返疆返岗。按照定车、定司机、定路线、绿色专用通道的“三定一通道”原则，八师石河子市建立重点企业车辆不停车、不检查、不收费、优先通过的“三不一优”通道，还协调农发行、国开行等金融机构为天域新实、天能化工等6家工业企业落实贷款13.6亿元。到3月13日，剔除季节性停产等因素，八师石河子市规上工业企业复工复产率达100%，1至2月份完成总产值84.9亿元。

毕业班的学生佩戴口罩，测体温后有序进入校园。铃声响起，开学第一课开始了，内容是疫情防控知识……3月16日上午，调研组走进乌鲁木齐市第八中学，实地了解学校开学和防疫情况。当天，新疆初三、高三、中职毕业年级的51万余名学生开学复课。3月23日，新疆中小学和中职学校全面复课。

自治区教育部门要求各学校实行小班制，每个班不得超过30人，同时对校园严格实行全封闭管理。目前，全区各学校的防疫物资准备充足。调研组认为，中小学全部开学复课，将加快恢复新疆生产生活秩序，有力策应全区复工复产。

“复工了，我可以继续赚钱了。”3月18日，和田地区墨玉县溢丰盛针织服饰有限公司生产车间井然有序，员工帕太姆·如则麦麦提喜上眉梢。随着企业有序复工复产，和田地区很多贫困户都有了稳定收入。和田地区是新疆脱贫攻坚的主战场。全疆10个未摘帽贫困县中，和田占了一半。调研组了解到，和田已成立挂牌督战领导小组，确定23名地厅级领导整县包联，选派80名县级干部、500余名业务骨干下沉一线，对未摘帽县进行挂牌督战。

抓产业、促就业，广大干部进村入户，从车间到地头，动员一切力量发起脱贫攻坚最后总攻。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 04 版）