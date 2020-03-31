肥了黑土地 乐了庄稼人

在吉林松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县查干湖镇欣发村，农民在有机稻田中除草。

本报记者 孟海鹰摄（资料图片）

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不合理的耕作方式，不仅会让土壤肥力下降，还会造成农田扬尘、水土流失等诸多生态环境问题。如何让作物既稳产高产，又保护土地与环境？

日前，相关部门出台行动计划，将在东北地区广袤的黑土地上推广应用保护性耕作，生产与保护并重，确保农业高质量发展。

“地松软多了，有油光了，下雨时水不仅能渗进去，而且能涵养住了！”在吉林省公主岭市黑林子镇尹家屯村，村民苏东红说。他所说的变化，来自于村子从2016年开始推行的“保护性耕作”。

近日，农业农村部、财政部联合印发《东北黑土地保护性耕作行动计划（2020—2025年）》（以下简称《行动计划》），力争到2025年，保护性耕作实施面积达到1.4亿亩，占东北地区适宜区域耕地总面积的70%左右。

什么是保护性耕作？为什么要在东北地区大范围推广？记者进行了相关采访。

实施保护性耕作后，土壤有机质大幅增加

58岁的苏东红，十七八岁就下地干活了，他记得那时“地很肥，油汪汪的。干活累了，躺在地上，像软床一样舒坦！”可是，前些年，他注意到“地变瘦了，薄了，涵不住水了”。

“捏把黑土冒油花，插根筷子能发芽。”作为北半球仅有的三大黑土区之一，东北地区是我国重要的粮食生产优势区、最大的商品粮生产基地。多年来，受不合理耕作方式等因素影响，导致东北部分地区黑土地长期裸露、土壤结构退化、风蚀水蚀加剧。

保护黑土地，刻不容缓。《行动计划》明确，力争到2025年，保护性耕作实施面积达到1.4亿亩，占东北地区适宜区域耕地总面积的70%左右，形成较为完善的保护性耕作政策支持体系、技术装备体系和推广应用体系。

据了解，保护性耕作核心要求是在不翻耕土壤、地表有秸秆覆盖情况下进行免耕、少耕播种，是一项能够实现作物稳产高产与生态环境保护双赢的可持续发展农业技术。

据中科院东北地理与农业生态研究所监测，连续实施保护性耕作5年后，表层20厘米的土壤有机质含量增加10%，10年后增加21%，15年后增加52%，每公斤土壤有机质含量从28.28克提升至43.02克。东北地区监测显示，保护性耕作可减少农田扬尘35%以上，减少地表径流40%—80%，每亩可节省作业成本50元以上。

农业农村部有关负责人表示，从国家层面制定行动计划，将东北地区推行保护性耕作上升为国家行动，对遏制黑土地退化、恢复提升耕地地力、夯实国家粮食安全基础，非常必要而且切实可行。

加大财政支持力度，推广应用保护性耕作

实施保护性耕作后，农民种地成本和亩产会有什么变化？目前技术是否成熟？国家又将从哪些方面给予扶持？这是很多人关心的。

“实行黑土地保护利用试点项目后，亩产较之前增加了5%左右，关键是大米的口感和质量提高了。”辽宁省灯塔市古城街道东古城村水稻专业合作社负责人李静告诉记者。自从尝到了甜头，她今年已经将1万亩水田全部纳入试点项目中，“去年秋收时，我们就提前把土地深翻，将秸秆还田，提高地力。插秧前，合作社又购置了一批有机肥，再给这土地铺点底。”

据了解，经过多年努力，我国东北地区保护性耕作取得明显进展，技术模式总体定型，关键机具基本过关，已经具备在适宜区域全面推广应用的基础。

《行动计划》将在辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区的赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市实施，重点支持玉米生产应用保护性耕作技术，兼顾大豆、小麦等作物生产。

“目前辽宁的黑土地保护利用主要有农艺、农机、生物等措施，即采用玉米秸秆粉碎翻压还田、秸秆覆盖免耕播种、水稻留茬粉碎还田及深松深耕、玉米大豆轮作培肥、增施有机肥等技术，并辅以施用有机肥、轮作培肥、深松深翻等简便高效的方法，增加土壤的有机质含量，恢复土壤团粒结构，改善土壤理化特性。”灯塔市土肥站站长马东告诉记者。

“公主岭市自2015年开始实施黑土地保护利用试点项目，已经累计实施面积达60万亩。”吉林省公主岭市农业技术推广总站站长田守杰介绍。据统计，项目实施5年来，项目区耕层深度平均达到了30.5厘米，比项目实施前增加了11厘米；每公斤土壤有机质含量达到了22.3克，较项目实施前提高了3.2%。

2015年开始，吉林省财政每年设立保护性耕作补贴专项资金6000万元，推广保护性耕作技术。2018年，《吉林省黑土地保护条例》出台。2019年，吉林省保护性耕作实施面积突破1000万亩，实施区域已覆盖全省8个市（州）的32个县（市、区）。同年，吉林省财政协调补贴资金3亿元，补贴面积已达1000万亩。同时，吉林省财政每年设立8000万元专项资金实施机械深松补贴，目前已形成了中央财政补贴、省财政补贴和地方财政补贴三级财政补贴的运行机制，每年补贴总额超过2亿元，实施深松补贴面积超过1000万亩。

分批开展整县推进，形成运行可持续的长效机制

在具体实施上，《行动计划》要求，优先选择已有较好应用基础的县（市、区），分批开展整县推进，用3年左右时间，在县域内形成技术能到位、运行可持续的长效机制。

据了解，2020年，吉林省保护性耕作面积将达到1800万亩，到2025年，保护性耕作面积将占全省适宜区域耕地面积的70%。2020年，辽宁省将建设8个以上保护性耕作整体推进县（市、区）、15个以上县级高标准保护性耕作应用基地、35个以上乡级高标准保护性耕作应用基地，全省保护性耕作推广面积计划达到800万亩。

吉林省在黑土地保护利用试点工作时，确定了以秸秆还田为核心，配合增施有机肥、养分调控、粮豆轮作等措施的技术路线。经过多年的探索，建立了适合该省不同生态区域的黑土地保护技术模式。通过实施秸秆还田、深翻深松、堆沤施用有机肥等技术，既改善了土壤理化性状、提高了土壤有机质含量，又减少了秸秆焚烧、无序堆放等现象，改善了农村人居环境。

辽宁省台安县是省鸭鹅“一县一业”示范县。“搁以前这时候，不少农户都在地里偷摸焚烧秸秆。”在台安县高力房镇后黑坨子村，年谷顺成大田种植专业合作社负责人田梦哲正指挥着拖拉机，仔细地将玉米秸秆粉碎深翻。“现在，秸秆打碎变成有机质，村里养殖的粪污还能沤肥，买机器和秸秆还田国家还有补贴，庄稼长得好，粮食更能增产提质，这一举多赢的好事，谁不愿意做啊。”

针对保护性耕作实施中的关键问题，《行动计划》提出，农业农村部组织成立东北黑土地保护性耕作专家组，为实施行动计划提供决策服务和技术支撑。在装备供给上，鼓励免耕播种机等关键机具制造企业加快技术改造，扩大中高端产品生产能力。要通过政策持续支持，在县、乡两级建设一批高标准保护性耕作应用基地（每个县级基地集中连片面积原则上不少于1000亩、乡镇级不少于200亩），同时，发挥农机购置补贴政策导向作用，引导农民购置秸秆还田机、高性能免耕播种机、精准施药机械、深松机械等保护性耕作机具。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 14 版）