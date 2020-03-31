疫情防控彰显制度优势

考察和评价一个国家的制度是否科学、是否先进，一个重要方面是看其如何应对危机、应对效果如何。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国上下万众一心、众志成城，展现了中国力量、中国精神、中国效率。联合国秘书长古特雷斯认为，中国做出了强大且令人印象深刻的反应。世界卫生组织总干事谭德赛表示，中国展现的领导力和政治意愿值得其他国家学习。中国抗疫故事彰显了中国制度的威力，让国际社会对中国制度有了新的认识。

制度具有根本性、全局性、稳定性和长期性。应对突发危机、降低风险影响，要发挥制度的威力。制度稳定有助于稳定大局、安定人心，有助于人们从容应对挑战、化险为夷。习近平总书记指出：“这次抗击新冠肺炎疫情，是对国家治理体系和治理能力的一次大考。”当前，在党中央坚强领导下，在全国上下和广大人民群众共同努力下，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。实践证明，在这次大考中，我国国家制度和国家治理体系发挥显著优势、激发强大效能、凝聚磅礴力量，成为战胜疫情的坚强保障。

疫情防控需要各方面、各环节迅速行动起来形成合力。我国国家制度和国家治理体系具有包括坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事在内的多方面显著优势，能够在急难险重关头高速高效运转。疫情发生后，以习近平同志为核心的党中央高度重视，科学研判形势，果断决策、迅速部署。在党中央的集中统一领导下，全国全社会都组织动员起来。各地医疗队、医护人员驰援抗疫前线，19个省份对口支援湖北，极短时间建成火神山、雷神山两座医院……我国国家治理体系和治理能力展现出令世界惊叹的高效，为世界各国遏制疫情争取了时间，为早日恢复正常生产生活赢得了主动。

今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的收官之年。在这个关键时刻遭遇严重疫情，我们有条不紊一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展，加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序。各地区各部门按照党中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署要求，根据实际分区分级精准施策，从实施专项贷款、财政贴息为企业解决融资困难，到提供交通条件接员工返程为企业解决用工困难，一系列针对性强的政策举措出台，保障了复工复产有序推进。事实证明，我国国家制度和国家治理体系不仅扛得住短期冲击，还能变压力为动力、化挑战为机遇。

通过与疫情斗争，我们看到了重大疫情防控体制机制、公共卫生应急管理体系等方面存在的短板，看到了应对突发公共卫生事件能力上的不足。一个伟大的民族，总是善于从灾难中学习、从磨砺中奋起。我们要加快补短板、堵漏洞、强弱项，把保障人民生命安全和身体健康的制度防线筑得更牢固。以化解矛盾、解决问题为契机，不断进行自我革新、自我完善，这正是我们的治理体系具有强大生命力的生动体现。

只有制度更成熟、更强大，应对风险挑战才更有依托、更有底气。过去我们依靠制度优势战胜了许多艰难险阻，今天我们也一定能够发挥制度威力战胜这场疫情。我们要继续坚持和完善中国特色社会主义制度，让中国制度的显著优势进一步彰显出来。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 09 版）