拉长视野看待“健康码互通互认”

当前，全国大部分省份已建设了本地健康码，在各地疫情防控中发挥了积极作用，但由于数据不共享、缺乏互认机制，健康码互通互认成为难题。专家认为，各省份应加强合作，依托全国一体化政务服务平台实现各地防疫健康信息共享、健康码互通互认。（3月30日《法制日报》）

要想在一个地方拿到绿码，即使无需隔离，至少要通过打卡等方式确保14日内无疫情接触史；但持绿码者到了另一个地方，仍可能不被认可，又得再隔离14天，这样不仅耗时费力，而且增加了当事人的经济和心理负担。更有甚者，相邻两地虽鸡犬之声相闻，却可能因健康码不互认，阻碍了人员和车辆的合理流动。近段时间，因健康码导致的类似扯皮事还真不少。

如何促进健康码互通互认，相关分析已经很透彻。概言之，只要技术上强化统一，观念上更加包容，健康码在全国范围内使用就会顺畅得多。可问题是，如此操作是否值得，这是个不能回避的问题。假如很多人认为不值得，那么，促进健康码互通互认就会缺乏积极性。衡量是否值得，就需要对比投入与产出。

首先要看到，实现健康码互通互认，投入不会小。比如，健康码互认的基础是数据和算法统一，这需要重新收集或调整数据，工作量不小。统一健康码主办单位，便于不同地方互通和共享信息，需要部门协调和数据移交，也要费很大周折。

但这样做的产出或许不会太大，因为健康码作为一种新型数字化防疫措施，主要为复工复产服务，当前国内疫情趋于稳定，企业复工复产已达较高比例，假如健康码不久之后被弃用，投入太多就不划算。各地在采取行动前，难免会算一算这本账。

也就是说，假如健康码仅仅局限于为复工复产服务，就会面临投入大、收益小的窘境，多地不愿就此多花精力。除非为健康码找到一个长期和更大的作用，且确保疫情过后仍有很大的使用价值，方才值得投入，也方能调动改进健康码的积极性。

诊疗卡、电子病历等医疗信息难以做到互通和共享，是困扰已久的一道难题，健康码无法做到互通互认，与各地的医疗信息割裂有相似的原因。健康码若能够实现互通互认，可以为医疗信息互通互认提供宝贵经验。更要看到，当前健康码尽管难以做到全国互通互认，但与各地甚至各医院发行不同的诊疗卡相比，进步仍是巨大的。吸取健康码的“养分”，将健康码作为推进医疗信息共享的一个切口，是更现实又更有益的做法。

因此，看待健康码，不应局限于一时或一种用途，而应该拉长视野，看到它对于医疗信息互通互认方面可能起到了促进作用，进而将健康码的一些好做法留存下来，或者将健康码的部分功能融入到诊疗卡、医保卡、电子健康卡等其他卡证当中，使之持续为社会带来好处，为民众提供方便。