治“顶风杀野”须出法律重拳

一个弹弓配上精准的红外线瞄准仪，保证“百发百中”；一张声卡汇集数十种雌鸟声，2000米外能遥控指挥；精心设下的捕猎夹，等着野生动物来“断腿”……严寒过后，万物复苏的春天悄然来到。然而，对于野生动物们来说，等待它们的除了和风细雨，还有一些人精心设下的“天罗地网”。在全国加强野生动物保护的形势下，违法猎杀野生动物的现象仍屡见不鲜。

在这个特殊的春天顶风猎杀野生动物者，除了那些心存侥幸、铤而走险的非法捕猎者，还有一些利欲熏心、助纣为虐的不良商家。据报道，当前野生动物抓捕工具类商品和“教学”视频充斥网络，各种“神器”购买者众多，且工具制作精良、伤害效果精准。“黑科技”用于 “做坏事”，对野生动物来说无异于一场浩劫。

事实再次证明，革除滥杀、滥食野生动物陋习依旧任重道远，其长期性、艰巨性和复杂性不可低估。一些村民捕杀野生动物的目的并非贩卖赚钱、牟取暴利，而仅仅是尝鲜或玩乐，他们并没有充分意识到捕杀行为的违法性，甚至把野生动物和自家饲养的家畜混为一谈。这种观念不改变，猎杀野生动物现象就难以根除。

治顽疾需出重拳，法治是关键。无须讳言，“猎野”“食野”陋习根深蒂固，“野味产业”规模庞大，和长期以来立法不完善、执法不严格、监管存漏洞不无关系。当前，全面禁止食用野生动物的制度已经确立，修改《野生动物保护法》等立法工作正紧锣密鼓地进行中，广东等多地也正在制定出台相关细则，将为革除陋习提供坚强有力的法治保障。

完善立法、严格执法、大力普法缺一不可，严格执法无疑是关键。革除猎杀野生动物陋习也是一场人民战争，有必要建立完善有奖举报制度，广泛发动社会力量，让猎杀者无处遁形。

依法严惩猎杀者，也不能放过那些“帮凶”。对野生动物杀伤性极强的弹弓、电网、气枪等器械，应通过制度明确禁止其在线上线下销售，从源头切断供给，并依法追究电商平台和商家的责任。期待立法快马加鞭，执法毫不手软，让野生动物们在春天的和风细雨中自由畅快地生活。