探访重启后的北京小汤山医院

3月30日，北京小汤山医院启用第二周，该院首位新冠肺炎治愈患者出院。

1月23日，小汤山定点医院紧急启动改扩建工作，53天后正式用于接收返京人员中需筛查人员、疑似人员，以及轻型、普通型确诊患者的治疗。截至3月29日24时，小汤山医院累计接收返京需筛查人员2002人，其中机场转运1682人，各区隔离观察点转运320人，最多的一天接待需筛查人员394人。

17年后，小汤山医院作为保障城市安全的标志性机构被重新启用，再次承担起重大疫情的收治工作时，虽然病区内外都已换了新貌，但不变的是医者丹心。

17年后的彩色病区

走进小汤山医院，斑斓的色彩打破了病区的沉闷。新建三层病区正是非典时期病区所在位置，开工改建前曾是一片荒林，现在这里搭起了积木一样的集装箱房。

院内有B区、新建病区两个病区，共1600余张床位。前者为原病区改造而成，用于收治轻型、普通型确诊患者，新建病区则主要用于返京人员中需筛查人员、疑似人员的收治。

17年前的病区只有一层，色彩单一。一位医护人员回忆，非典时期的病区是由彩钢板和集装箱搭建而成的临时棚子，区域有限，装置也比较简陋；现在，基础设施从满足基本所需到实现“平疫两用”，新建的病区空间也比那时大了许多。

病区内部两侧墙壁上随处可见彩色涂鸦，亮丽的图画可以缓解患者压力。病房里WiFi、电视、广播全覆盖，床头有一台智能呼叫设备，轻按一下按钮，就能直接视频连线到护士站，表达自己的需求。房间内的卫生间可紫外线消毒，也安装了呼叫按钮。如果想点外卖，扫一下门上的二维码，就能即时点餐、移动支付。

北京小汤山定点医院工作专班副组长马迎民介绍，为了加快确诊患者康复，确诊病房配有康复师，可及时根据每名病人的不同情况开展呼吸康复和肢体康复。有一些患者对新冠肺炎不太了解，多怀恐惧心理，导致食欲减退和睡眠缺乏，因此院里不仅安排了心理疏导小组，还通过自助音乐系统帮助患者缓解焦虑情绪。

AI提升小汤山效率

在筛查收治人员的高峰期，小汤山两天出台了十余项流程优化的举措，医护人员将之称作“小汤山效率”。

启用前仅一周时间，2000多件医疗设备就全部进场安装完毕；药学组3天确立医药目录，不到10天配齐了500多个品规药物；信息组从无到有，完成了信息技术的规划、设计和评审。

此外，人工智能也助力小汤山医院提速。

小汤山医院放射科主任董大伟说，作为一名影像学诊断大夫，平时一例病人的200多幅图像，要从头看到尾，从发现病灶、测量、到提出诊断意见，这个过程通常需要5-15分钟，如果运用AI系统，短短几秒就能把所有新发病灶精确勾勒出来。

他演示着AI系统呈现的一例确诊肺部图像，“可以看到这个区域的病灶有明显的体积增大，对于这部分受损面积，原来我们大夫靠手量，现在AI能够直接识别、定量计算”。

除了能帮放射科医生迅速检出病例，人工智能还应用于药品服务、后勤保障等多个领域。医院内有病例录入语音系统、自动分药机、人脸识别一体机、送货和消毒机器人、智能污水处理系统等，不仅节省人力，提高了准确性，而且降低了院内交叉感染的风险。

高效率同时严把关，北京小汤山定点医院工作专班副组长陈静说，入院医嘱、标本采集、转运、核酸检测、CT检查、结果汇报、病情判断、出院组织等关键环节都是点对点盯防。例如，标本采集方法从集中采集小组到班班有采集护士，从每日3次到每日6次；通过摆渡系统让医生第一时间看到结果反馈。

305封感谢信，“长大后我要成为你”

深夜，小汤山医院也没有停歇。考虑到有的入境来京旅客夜间到达小汤山时已经十分饥饿，因此，小汤山医院每天提供5顿餐，同时支持24小时扫码购物，由超市直接配送到病房，启用以来共送货2327单，其中夜间配送235单。

点滴之中的关怀是医护人员服务理念的体现，但此前，这是北京小汤山定点医院工作专班组组长吕一平的顾虑。她表示，筛查的2002例返京人员中，只有43例最后确诊，确诊率约占2%，也就是说，大部分人不是新冠肺炎患者；而对于医务人员，他们最熟悉的是针对患者临床诊治的专业护理，但是现在面对的是大批最后筛查为阴性的正常观察人员，这种改变，对于服务理念有了更高的要求。

小汤山的医务队伍中，有一支是原小汤山医院的医护工作者，还有一支是从市属22家医院抽调来的1000余名医务人员，专业涵盖了呼吸、感染、重症、急诊、儿科、中医检验、放射药剂等，其中医生近200人，平均年龄38.5岁，护士共800多人，90后占43%，他们为小汤山营造了“家”的氛围。

截至3月30日，他们共收到305封来自收治人员的感谢信，既有联合签名的感谢状，也有字迹工整长达数页的表扬信，还有用漫画形式记录的工作瞬间和手工感谢卡。

一些集中观察的小朋友对医护人员说：“长大后我要成为你”。

本报北京3月30日电

中青报·中青网见习记者 张艺 来源：中国青年报