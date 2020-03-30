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《新型冠状病毒感染的肺炎学生防护读本》英文版出版

2020年03月30日18:18 来源：人民网-人民健康网

近日，《新型冠状病毒感染的肺炎学生防护读本》英文版出版，本书由上海市东方医院院长刘中民教授、中国科普作家协会应急安全与减灾科普专委会常务副主任委员王韬教授主编，是国内最早出版的新冠病毒肺炎防治读物之一。

据悉，为了能够为国际抗疫事业尽绵薄之力，该书出版方上海科技教育出版社在上海世纪出版集团对外合作部的指导下，短时间内即与美国SCPG出版集团签订了英语版权输出协议，英文版首先以电子版形式免费发行，助力全球抗疫事业，体现中国医学专家和出版人的责任与担当。据悉，意大利文版本，也即将问市。

据了解，本书作者刘中民和王韬教授，作为赴武汉一线抗疫的国家紧急医学救援队（上海）的总指挥和副领队，在繁忙的工作同时将全书翻译成英文。期望通过本书的海外发行，能够为抗击疫情的国际合作，打造“健康丝绸之路”做出贡献。

(责编：刘卿、李栋)


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