交通运输部：两版疫情防控操作指南为世界贡献中国经验

人民网北京3月30日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。交通运输部国际合作司司长李扬表示，为指导全球航运界疫情防控工作，分享中国在疫情防控、船舶船员管理方面的经验，交通运输部海事局先后编制发布两版《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南》。

李扬介绍，交通运输部海事局3月2日编制发布《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南（V1.0）》， 3月18日，国际海事组织（IMO）将指南向所有成员国、政府间和非政府间国际组织进行推介。

李扬说，这个指南主要是指导全球航运界的疫情防控工作，分享中国在疫情防控、船舶船员管理方面的经验，同时也是更好地保障国际航行船舶船员的安全。

3月27日，交通运输部海事局发布《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南（V2.0）》，主要进行了一些补充、更新和完善。

李扬对V2.0版具体进行介绍：一是关于船员换班操作。要求船务公司建立船员换班操作制度，明确与船员派出机构船员换班管理责任，确保船员换班过程中疫情防控工作得到有效落实。掌握拟安排船员换班港口疫情状况，以及船舶挂靠港疫情情况。实施船员换班风险评估，最大可能降低疫情传播风险。同时要求船务公司掌握换班船员上船前的途经地信息以及健康信息，保证换班时身体状况良好。

二是关于防控措施。船舶在境外港口靠泊作业时，应根据航运公司提供的疫情风险评估名单分为高中低三种，以及相关港口信息和防控要求，制定相应防控措施。2.0版指南特别要求，如果船上人员出现发烧、咳嗽等症状，船长应第一时间向公司报告，并及时向港口检验部门报告，在其指导下采取积极防控措施。

三是船员防护。在2.0版指南中明确船舶在高中风险国家或地区的港口靠泊作业时，船员应做好在船上的自我防护，尽可能避免与岸上人员直接接触，并严格控制从岸上上船工作人员的数量和活动区域，如果没有生产生活必要，不安排船员上船活动。