民航局回应人民网提问：“五个一”调减措施体现负责任担当

人民网北京3月30日电 （记者孙博洋 杨迪）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号在回应人民网记者提问时表示，做出“五个一”的调减航班决定，体现了负责任的大国担当。

靳军号表示，民航局出台“五个一”政策主要是基于两方面考量：一是针对当前的形势和背景；二是基于前期开展的基础性工作。“五个一”政策主要是指，1家航空公司在1个国家内保留1条航线1周不超过1班。

靳军号表示，按照国务院联防联控机制统一部署，在此前民航局应对境外疫情输入采取了三项措施。

第一，对国际客运量进行控制，要求中外航空公司在每条航线的航班量只减不增。

第二，用调整第一入境点的方式把北京入境的国际航班进行技术调整。

第三，是民航局持续更新《运输航空公司疫情防控技术指南》，该指南是对运输航空公司在疫情防控期间加强疫情防控的指导性技术操作文件。

据靳军号介绍，措施实施后从3月19日到3月29日国内航空公司一共劝阻了443名境外已经有发生症状的旅客登机，在飞机上经过检测对已经发现的1626名旅客采取了客舱内的隔离措施，并且在落地后移交海关检疫部门。