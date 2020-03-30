交通运输部：四项措施防控水路口岸疫情输入

人民网北京3月30日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部国际合作司司长李扬就水路口岸运输情况等问题作出回应。

“水运对于国际运输、国际贸易至关重要，95%以上的国际货物都是经过水路运输的。”李扬介绍，现在我国正式开放的水运口岸共128个，目前全部暂停旅客运输服务，每天入境中国的国际货运航行船舶大概500艘次，在岗船员大概7000人次。为了有效防控疫情输入，交通运输部采取了四项措施。

一是在旅客航线方面。继续暂停所有中日、中韩之间的国际旅客航运航线，继续暂停所有中国港始发或挂靠的邮轮。

二是有效做好船员防控工作。针对7000名在岗船员，要求直属海事部门配合相关管理机构，船员没有得到批准不允许上岸；所有外国籍船舶不得在中国换班外籍船员，减少输入风险。

三是要求港口部门做好疫情输入的防控工作。尽量减少登临船舶作业；在港口服务方面，在有效防护的前提下做好船检、物料运输、装卸等各方面保障，确保国际货运畅通。

四是要求做好信息管理。及时与海关、边检等沟通信息，做好预案及信息报送。所有国际航行船舶预计到达中国港口口岸的48小时之前，必须提前报告船员的健康状况。（实习生武雯婧）