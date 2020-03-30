黑龙江省：加强管控排查 守住校园食品安全底线

为贯彻落实党中央在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的决策部署，黑龙江省将学校食品安全工作列入2019年省委教育工委、省教育厅工作要点，积极开展一系列举措，守护师生“舌尖上的安全”。

2019年，黑龙江省委教育工委、省教育厅联合召开多次会议，开展调研、检查、督导8次，下发文件5份，推动落实学校食堂校长第一责任人制度，配备食品安全监督员，完善校园食品安全联动机制和校园食品安全管控及排查机制，守住校园食品安全底线。发挥课堂教育的主渠道作用，将食品安全知识纳入教材、纳入课堂教学，邀请食品安全专家深入校园，通过专题讲座、主题班会等形式开展青少年食品安全宣传教育活动，引导学生养成健康生活方式，强化食品安全意识。

2019年春秋季开学，黑龙江省教育部门联合市场监管部门对全省13个地市、30个县区、78所中小学（幼儿园）食堂及部分配餐企业，3547家校外托管机构、6082家小餐饮进行抽查，对发现的问题及时督促整改，取缔无证经营22家，责令限期改正514家，防控校园食品安全风险。配合市场、城管等部门在中小学校园门口设立食品安全综合治理公告牌3000块，制作食品安全宣传教育小视频，定期向学校老师、学生家长推送，集中治理违法占道食品经营，确保校园周边环境综合治理全覆盖。联合市场部门召开全省校园食品安全现场推进会，推广海伦市“明厨亮灶”等校园食品安全经验做法。截至目前，黑龙江省学校食堂“明厨亮灶”覆盖率达到92.1%以上，中小学100％落实教师陪餐制度。

针对家长反映的中小学校外配餐工作不规范、群众意见较多等问题，2019年6月，省教育厅成立调查小组，到哈尔滨市156中学、中山路小学和哈师大附小等学校开展校外配餐工作现场调查和座谈，认真听取校长、家长和学生的意见建议。对全省校外配餐公司数量、供餐公司资质、供餐价格、就餐学生数量、学校选择供餐公司的方法进行摸排调查，联合省食安办、省市场监督局和省卫健委印发《关于进一步加强全省学校食品安全工作的通知》，明确了中小学校外配餐的选择原则、学生订餐原则、公示内容、举报电话等，让开展校外配餐的学校做到有章可循，收到良好效果。

下一步，黑龙江省将进一步提高抓好校园食品安全的政治站位和行动自觉，重点抓好学校食品安全主体责任落实，规范学校食堂食材招标、采购，推动校园“明厨亮灶”建设等工作，确保师生“吃得安全、吃得健康”。（教育部供稿）