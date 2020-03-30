新冠疫情下体检行业面临的“危”与“机”

当前，随着全国新冠肺炎疫情防控形势积极向好的态势正在拓展和全国各行各业复工复产的有序推进，疫情对我国经济社会造成的不可避免的冲击和影响及给企业正常经营带来的困难越来越明显。健康体检行业作为我国十七年前SARS疫情后兴起和发展起来的健康新产业及健康服务业新业态，此次也遭受了新冠肺炎疫情的冲击和影响。面对突如其来的新冠疫情导致的“健康体检行业短期停滞状态”和“产业链、供给链、服务链部分中断及运营下行的压力和随着全国新冠疫情防控形势的逐步向好态势进一步拓展，健康体检行业必须逐步复产复产，以最大限度地减少损失，稳定就业。而如何正确分析和处置当前健康体检复工面临的“危”与“机”，及时转“危”为“机”，是摆在全国各级各类健康体检机构及广大从业者面前的首要任务。

一、 新冠疫情对健康体检行业的不利影响之“危”

这次疫情突发而迅猛，对我国经济社会方方面面均造成了不同程度的出击和影响，对我国健康产业和健康服务业领域的影响尤为明显。作为我国大健康产业的新产业和健康服务业新业态，健康体检行业及相关产业链受到的冲击或影响是空前的。一是自武汉市“封城”和全国31个省市启动公共卫生一级响应后，全国近15000家健康体检机构或门店关门，百万从业者待岗，整个行业停罢。健康体检相关的产业链（体检设备、仪器及耗材等）中断。在新冠疫情当下，2020年的春季将成为健康体检行业冷淡季甚至停滞期。疫情造成的损失和复工复产困难不能低估。据《中国健康管理与健康产业发展报告（健康管理蓝皮书）2019》的调查数据，2018~2019年全国各级各类健康体检机构共完成了近5亿人次体检，其中社会办健康体检机构体检人数约为5000万，约占当年全国健康检查人数的10%；公立医院健康体检单价（每人每次）平均800元人民币，社会办健康体检单价平均为500元人民币，这样单社会办健康体检机构2020年春季造成的损失超过百亿元人民币。加上体检停滞期间的房屋租赁、人员工资、设备仪器损耗等非显性损失不可低估。甚至部分民营健康体检机构由于资金链或流动资金问题而倒闭风险加大。公立医院健康体检中心虽然不像民营体检机构那样由于资金链或流动资金问题加剧倒闭风险，但对医院的收入和相关产业供给链的影响也十分严重。总结归纳：新冠疫情对全国健康体检行业的不利影响是显而易见的。对民营健康体检机构的冲击和不利影响最严重，甚至导致部分民营体检机构倒闭风险加大；对公立医院健康体检的造成短期明显不利影响，长期影响不大；对健康体检相关产业供给链的冲击和不利影响也是短暂的。

二、 战“疫”对健康体检行业的有利促进之“机”

首先是对健康体检行业转型升级和实现高质量发展带来了新的机遇与发展机会；如果说十七年前的抗击SARS的胜利催生了全国健康体检行业的兴起，那么随着我国举国优势体制“人民战‘疫’”的最后胜利，一头关乎民生，一头关系经济增长的大健康产业将迎来前所未有的发展机遇。作为大健康产业领域的新产业与新业态，健康体检行业也必将从短暂停罢或受阻的时艰中走出，迎来更高质量更高水平的发展；其次，随着疫情对国民健康意识提升与健康消费需求的极大迸发，健康体检和主动健康消费与互联网健康管理服务将成为国民新兴消费及消费升级；再者，随着5G的普及和人工智能、互联网、物联网、云计算、大数据等现代信息技术与健康体检及相关产业链的深度融合或创新运用，健康体检行业及相关产业链、供给链及服务链将得到快速发展和提升，真正实现定制化与智慧化健康体检及健康管理服务；最后，在平战结合“防大疫、管慢病、促康养、推产业”的潮流带动下，单纯体检将成为过去，专业化的慢病健康管理与智能可支付的优质健康管理服务将成为未来健康体检升级版及发展趋势。

三、 突“危”抓“机”或转“危”为“机”的对策与建议“

一是依据疫情防控风险分级分区，逐步推进健康体检复工复检。疫情防控高风险区，健康体检机构仍然是防控疫情为主，重点是严防境外输入性新冠肺炎和无症状或散在新冠肺炎疫情反弹；在暂时不能复工复检的情况下，可面向体检人群开展互联网健康咨询与健康管理服务，对既往体检发现的慢病高风险人群开展线上智能跟踪随访与健康干预指导服务。疫情防控中风险区，要防疫和复工复检一起抓，要设计好体检项目、流量和防控疫情预案；疫情防控低风险区，健康体检机构要逐步全面复工复检，同时要加强对健康体检人群的健康素养与科学素养教育，提高其自我健康监测与健康管理的意识与技能，达到疫病慢病风险一起防。

二是体检复工要把好检前新冠疫情“健康史调查问卷”关和上好防疫心理健康第一课。要按照“外防输入、内防反弹”的要求，首先把好受检者和健康体检工作人员的新冠疫情健康史调查与相关症状询问及体温监测和必要的防护（戴口罩、洗手、消毒等），建立体检防疫综合档案；同时要分别对受检者和全体健康体检工作者进行一次防疫健康心理教育，帮助其克服由于疫情造成的心理障碍，缓解精神心理应激，轻松愉快地接受健康检查和参与体检工作。

三是科学设置健康体检套餐和优质健康管理服务包，促进健康体检高质量发展。要适当精简和优化年度团体体检项目，突出常见慢病早期筛查与个性化体检项目定制，依据不同年龄、性别、健康和疾病风险分层及已有疾病诊疗情况等，提供精准有效的优质健康管理解决方案或服务包。推动健康体检由低层次、单一重复、数量规模向高水平、专业化与高质量发展。

四是加快完善健康体检相关产业链与供应链，创新开展互联网健康管理服务。随着全国疫情进一步得到有效控制，被疫情暂时阻滞、压抑甚至停罢的新兴健康消费、升级健康消费、服务健康消费、实物健康消费需求将井喷式爆发。而健康体检有可能成为继SARS后疫情引发百姓健康消费需求释放的又一个集中爆点。为了适应和满足当下或疫情过后国民迸发出的旺盛健康学费需求，一方面要加快完善健康体检相关产业链与供应链；另一方面要创新开展互联网健康管理（体检）服务和居家自主健康管理服务，使之成为健康体检服务的升级版和新的健康服务业态。（作者：中华医学会健康管理学分会前任主委、中关村新智源健康管理研究院院长）