2019医保成绩单出炉：418万因病致贫人口精准脱贫 跨省异地就医结算272万人次

人民网北京3月30日电 （记者崔元苑）今日，国家医保局发布了《2019年医疗保障事业发展统计快报》。2019年，我国医疗保障工作稳中求进、锐意改革、攻坚克难，医疗保障领域各项制度逐步完善、政策到位，医疗保障工作取得了新的成绩。

在基本医疗保险方面，截至2019年底，全口径基本医疗保险参保人数135436万人，参保覆盖面稳定在95%以上。其中参加职工基本医疗保险人数32926万人，比上年增加1245万人，增长3.9%；参加城乡居民基本医疗保险人数102510万人，比上年减少268万人，降低0.3%。参加职工基本医疗保险人员中，在职职工24231万人，退休人员8695万人，分别比上年末增加923万人和322万人。

全年基本医疗保险基金总收入、总支出分别为23334.87 亿元、19945.73亿元，年末累计结存26912.11亿元。全年职工基本医疗保险基金收入14883.87亿元，同比增长9.94%，其中统筹基金收入9185.84亿元；基金支出11817.37亿元，同比增长10.37%，其中统筹基金支出7120.30亿元；年末累计结存21850.29亿元，其中统筹基金累计结存13573.79亿元，个人账户累计结存8276.50亿元。全年城乡居民基本医疗保险基金收入8451.00亿元，同比增长7.71%；支出8128.36亿元，同比增长14.23%；年末累计结存5061.82亿元。

在生育保险方面，全年生育保险参保人数21432万人，比上年底增加997万人，增长4.9%。全年生育保险基金收入861.36亿元，同比增长10.28%；支出792.07亿元，同比增长3.90%；年末累计结存619.29亿元。

在医疗救助和医保扶贫方面，全年资助7782万人参加基本医疗保险，直接救助6180万人次。2019年中央财政投入医疗救助补助资金245亿元，安排40亿元补助资金专项用于支持深度贫困地区提高贫困人口医疗保障水平。

截至2019年底，农村建档立卡贫困人口参保率达到99.9%以上。医保扶贫综合保障政策惠及贫困人口2亿人次，帮助418万因病致贫人口精准脱贫。

在医保药品方面，2019年版国家医保药品目录中，西药和中成药共计2709个，其中西药1370个、中成药1339个。此外，还列入了有国家标准的中药饮片892个。

在药品采购方面，截至2019年底，全国31个省（区、市）通过省级药品集中采购平台网采订单总金额初步统计为9913亿元。其中，西药（化学药品及生物制品）订单金额8115亿元，中成药订单金额1798亿元。网采药品中医保药品订单金额8327亿元，占比84%。

截至2019年底，“4+7”药品集中带量采购试点地区25个中选药品平均完成约定采购量的183%，中选药品采购量占同通用名药品采购量的78%。试点全国扩围后，25个通用名品种全部扩围采购成功，扩围价格平均降低59%，在“4+7”试点基础上又降低25%。

在推进医保支付方式改革上，全国97.5%的统筹区实行了医保付费总额控制，86.3%的统筹区开展了按病种付费。30个城市纳入了国家CHS-DRG付费试点范围。60%以上的统筹区开展对长期、慢性病住院医疗服务按床日付费，并探索对基层医疗服务按人头付费与慢性病管理相结合。

在推进异地就医直接结算方面，截至2019年底，跨省异地就医直接结算医疗机构数量为27608家；国家平台有效备案人数539万人。基层医疗机构覆盖范围持续扩大，二级及以下定点医疗机构24720家。全年跨省异地就医直接结算272万人次，医疗费用648.2亿元，基金支付383.2亿元。日均直接结算7452人次。次均住院费用2.4万元，次均基金支付1.4万元。

截至2019年底，长三角地区全部41个城市已经实现跨省异地就医门诊费用直接结算全覆盖，联网定点医疗机构5173家，其中上海市设有门诊的医疗机构已全部联网。长三角地区累计结算64.6万人次，涉及医疗总费用14262.2万元。西南五省（云南、贵州、四川、重庆、西藏）启动跨省异地就医门诊费用直接结算。

在医疗保障基金监管方面，继续实施打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动，各级医保部门共现场检查定点医药机构81.5万家，查处违法违规违约医药机构26.4万家，其中解除医保协议6730家、行政处罚6638家、移交司法机关357家；各地共处理违法违规参保人员3.31万人，暂停结算6595人、移交司法机关1183人；全年共追回资金115.56亿元。全年国家医保局共组织69个检查组开展全国性飞行检查，覆盖30个省份、149家医药机构，共计查出涉嫌违法违规金额22.26亿元。