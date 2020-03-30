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中小学生居家学习与家长“相看两生厌”？专家建议接纳焦虑

2020年03月30日09:10 来源：新华网

　　疫情期间，不少中小学生居家学习，出现了注意力不集中、学习效果差等问题，导致与家长“相看两生厌”。北京师范大学心理学部党委书记乔志宏29日在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上说，特殊时期，家庭应该发挥“安全岛”作用，要接纳自己和孩子的焦虑情绪，帮助孩子制定合理学习计划，树立健康积极心态，共同渡过难关。

　　乔志宏指出，居家学习不比在校学习，缺乏集体学习的氛围，一些孩子可能注意力不集中，学习效果差。这个时候出现“在家学习效果会不会打折扣”“高考能否考出好成绩”等焦虑情绪是很正常的，家长和孩子不需要因为这些情绪自责或者责怪他人。

　　居家学习需要安排好作息时间。家长可以与孩子共同商定一份适合自己的“一日作息表”，模拟在校时间安排，准时参加线上课程，并穿插体育锻炼。计划不要定得太高，制定好计划后，就坚定地执行，久而久之就会获得成就感，缓解焦虑情绪。在环境方面，可以将生活区域与孩子的学习区域分开，给孩子营造安静的学习空间，增强学习自律性和自信心，使居家学习规律化。

　　乔志宏指出，特殊时期，家长需要保持情绪稳定，接纳孩子居家学习的事实，不要用理想化的期待来要求孩子；挖掘孩子自学和自我管理中的优点，增强孩子的自信心与乐观情绪。

　　乔志宏建议学校增加一些线上班级互动、班会、小组活动等内容，鼓励孩子们在线联合完成一些团队工作，通过集体学习提升学习效果，改善长时间居家的精神状态。（记者丁静）

(责编：许心怡、崔元苑)


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