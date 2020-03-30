我国科学家发现杂交稻稳产高产基因

中国农业科学院中国水稻研究所钱前院士、深圳农业基因组研究所熊国胜研究员与中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋院士领衔的研究团队发现了杂交稻实现“绿色革命”的伴侣基因，这一基因决定了杂交稻稳产高产的性能。该项成果日前发表于《分子植物》杂志。

钱前院士介绍说，植物株型是一种非常复杂的农艺性状，是影响作物产量的主要因素。通过植株高度、茎枝数和穗粒数等植物株型的适当改良，可以显著提高作物产量。

20世纪50至60年代，为解决发展中国家人口的温饱问题，育种家利用“矮化基因”改良水稻、小麦等粮食作物进行高产育种研究，被称为“绿色革命”。其中的代表性成果是国际水稻研究所于1967年培育的“IR8”，这一品种成功解决了东南亚地区的粮食问题，被誉为奇迹稻。奇迹稻“IR8”高产、矮小，这两个基因分别来自不同的水稻植株。

我国水稻工作者也是率先开启水稻矮化育种的团队之一。此次研究发现，我国超级稻父本品种“华占”含有“独脚金内脂合成基因”的新等位基因，能够有效增加水稻茎枝数和产量。

“‘华占’最大的一个特点就是茎枝较多，稳产性好，以‘华占’为父本育成的品种超过300个，一系列超级稻组合推动了新一轮的杂交水稻品种的更新换代，在生产上有良好的效果。”钱前院士说。

研究团队进一步发现，奇迹稻“IR8”和我国大面积推广的“双桂”，“明恢63”和“华占”等多个具有代表性的品种中，都携带稳产高产的“独脚金内脂合成基因”等位基因，控制矮秆性状的有利等位基因则是来自中国台湾水稻品种“低脚乌尖”。这表明在现代籼稻品种育种过程中，这两个基因同时被育种家选择并广泛利用。（记者朱涵）