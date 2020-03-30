别让胃中“幽灵”幽门螺旋杆菌横行——“餐桌革命”迫在眉睫

疫情当前，分餐制再度成为热词。早在2003年“非典”疫情之后，社会就曾兴起分餐热。伴随此次新冠肺炎疫情暴发，分餐制再度进入社会视野，而与共餐密切相关的幽门螺旋杆菌也再度引起人们关注。

为何幽门螺旋杆菌有“一人得病，全家感染”之说？它对人体的危害究竟有多大？“餐桌革命”对防控食源性疾病有何作用？

感染率超50%：一人得病，全家易感？

幽门螺旋杆菌（Hp）是一种革兰阴性微需氧杆菌，是全球范围内高感染率的慢性感染性致病菌。据调查数据显示，我国幽门螺旋杆菌成人感染率高达50-60%。

为何我国会有如此高的感染率？专家指出，“口—口”传播和“粪—口”传播是Hp的主要感染途径。前者即经由唾液传播给他人，后者即通过肠道随粪便排出传播。具体来说，平时长辈在给小孩喂饭时先自己咀嚼等行为，都会导致幽门螺旋杆菌的传染。

浙江省人民医院感染病科主任潘红英举了一个很形象的例子：半年前，一位患有口臭的病人前来就诊，排除其他原因后，潘红英建议他去做Hp筛查，检查结果呈阳性。经过用药后，患者得到治愈，检查结果呈现阴性。但最近，这位患者又来了，Hp检查结果复阳。一问才知，他们是四口之家一起用餐，所以这名患者应是在治愈后，因为共餐而再次被传染。共餐与幽门螺旋杆菌传播的关系可见一斑。

潘红英说，“一人得病，全家传染”的例子屡见不鲜。究其原因，就是因为家庭共餐制导致幽门螺旋杆菌通过唾液传染。此外，吃饭时用自己的筷子夹菜，也会增加共餐者的感染风险，而幼儿与老人更为易感。

胃中“幽灵”关乎群体健康

幽门螺旋杆菌的危害有多大？成都市第三人民医院胃肠微创中心医生伍映鑫说，Hp和一些上消化道疾病发生有紧密联系，是慢性胃炎、胃十二指肠溃疡的重要致病因素，与胃癌、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤的发生密切相关。

据世界卫生组织报告，Hp感染者患胃癌的危险性可增加2至3倍，而在发展中国家，约有63%的胃癌病例与Hp感染有关。

此外，幽门螺旋杆菌的“战斗力”也很强。除胃黏膜外，人的唾液、牙菌斑和粪便中，都有Hp的“身影”。伍映鑫说，宿主感染Hp后，它可通过多种机制导致胃黏膜损伤，包括Hp定植、损害胃黏膜屏障、炎症与免疫反应、毒力基因造成的损害、感染后胃泌素和生长抑素调节失衡所致的胃酸分泌异常等。

北京协和医院消化内科副主任李景南说，尽管多数Hp感染者并无症状和并发症，但几乎所有Hp感染者都存在慢性活动性胃炎，可在部分患者中引起消化不良症状。

伍映鑫说，鉴于幽门螺旋杆菌与多种癌症、炎症发生密切相关，因此一旦出现泛酸不适、饱胀等消化道症状，要及时就诊。而幽门螺旋杆菌的预防尤其重要，其中最重要的方式就是实行餐具的消毒，推行公筷制、分餐制。

“餐桌革命”势在必行

要避免幽门螺旋杆菌的人际传播，共餐制的危害不应忽视。潘红英说，除幽门螺旋杆菌外，共餐制还可能会引起多种疾病的传播，比如甲肝、霍乱、戊肝、细菌性痢疾、伤寒、肠结核、脊髓灰质炎等，这些疾病在共餐的情况下都有传播风险。

多位专家指出，随着疫情促使分餐制再度成为热词，我们应该借此机会推行“餐桌革命”，守护“舌尖上的健康”。

然而，这场“餐桌革命”也引起了一些争议。

半年前，65岁的退休职工李阿姨从老家到杭州照顾孙子，因为一直有胃痛的毛病，儿子特意带她去医院做胃肠道相关检查，没想到却被查出幽门螺旋杆菌阳性，为了避免把疾病传染给其他家人，儿子提出家里用餐使用公筷，但李阿姨却觉得无法接受，“一家人还要用公筷、分碗碟，实在是太生分了，像外人一样。”

潘红英就此指出，国人的这种传统习惯从传染病上说，其实是一种“餐桌污染”，因为这种方式存在病毒细菌交叉感染的可能。

伍映鑫说，一些老年人确实可能会对分餐不适应，因此在推广“餐桌革命”过程中，科普宣传与制订规范同样重要。

他说，我们需要把幽门螺旋杆菌的危害、传播途径给老人说清楚，相信能听明白的老人都会同意分碗筷、适度分餐。即使在家中，也最好实行公筷制，减少细菌病毒的相互传染。吃饭使用专碗专筷、夹菜使用公筷母勺的方式，尽量不要相互夹菜，这样是能够避免细菌病毒交叉传染的。

吉林大学公共卫生学院营养与食品卫生教研室主任刘雅娟也提出，“餐桌革命”与个人健康息息相关，应该将“餐桌革命”作为培养文明健康的生活方式、提升国民营养健康素养的重要途径，这对于推进实施健康中国行动的有关举措也很有益处。

正如西安交通大学副校长、医学部主任颜虹所说，从新冠肺炎疫情中，我们得出的经验和教训之一，就是被事实无数次证明正确的“预防为主”，特别是预防传染性疾病，分餐制、不随地吐痰，是重要的预防传染病方法。所以，我们号召大家：立即行动起来，实行分餐制，养成文明健康的生活方式。（记者陈聪、黄筱、董小红、蔺娟、赵丹丹）