为什么你总是“招渣体质”

在咨询过程中，常常听到有女孩自称自己是“招渣体质”。调侃自己遇到的都是“渣男”。

其实，从本质上就是在这段关系里，他不尊重你。

曾经有个女孩告诉我说：她遇到的每一段关系，都是以对方嫌弃她、背叛她而告终。好像一直都有一个声音在提醒她：你做得不够好，要是你能做更多忍让和牺牲，我们的关系就不至于走到这一步了。

听到这里，我就忍不住问她：“你是怎么挑选恋爱对象的？”

怎么避免“渣关系”？怎么避免“被渣”？这个问题倒回源头，就是“在一段长期关系里，你是怎么分辨这个人到底适不适合我？”这个问题的判断维度是非常多元的，于是我们把这个最重要的阶段拿出来单独讨论。

如果用框架思维去恋爱，可以大概率避免感性判断，而是理性分析这段关系是否适合自己，以及怎么维系才能更长久？

也许你会说，这样不就少了激情，像考试评判标准一样谈恋爱？但是在很多时候，我们找对象是跟着感觉走。

当遇到那个人，和对方聊天，彼此眼神交汇，甚至并肩走在一起的心动，大概率你会被情感牵着走，情绪会有偏差，认知会有遮蔽，你很难去判断这个人到底和自己是不是合拍，情到深处甚至会找很多理由去论证跟他在一起很开心，所以很适合在一起的“皮格马利翁效应”。

所以我们需要脱下这副热恋中的有色眼镜，用框架思维的放大镜审视自己和这段关系。

恋爱框架思维的四个层次

第一层：感知层

我们去观察一个人，常常是由外及内的，他的身材、相貌、穿搭的品位，甚至他的朋友圈秀的是哪里的旅游照等等，这一切视觉和触觉能感受到的东西，都处于“感知层”。再往深一层，我们会问对方的职业、爱好，或者做过什么事来判断他，这就是第二层。

第二层：角色框架层

我们每个人都生活在角色里，甚至被角色所驯化，而且我们也是用各种角色来定义自己的。比如你是职场文员，你的上司是一个健身爱好者，妈妈是公务员，你的相亲对象是一个刚刚退役的军人等等。

我们在跟对方相处时，都能明显感觉到对方的角色痕迹。你们在约会交往相处时，谈论什么内容，该用什么态度，如何做事，都是被“情侣”角色所控制。

如果你只是在角色扮演里去了解一个人，你只能看到他想展示的那面给你看。但除了作为你的伴侣，他还有很多种角色，比如公司的职员、上司、父母的儿子以及兴趣爱好组织的发起人。

其实基于单维的角色对接，是没办法达到彼此深入了解，走进更深层关系的。

以上这两层都是非常浅层的关系，要了解一个人和走入深层次关系——就要从第三层开始。

第三层：资源结构层

比如一个人的精神资源、财富资源、人脉资源，每一个人资源层都不一样，甚至有质量级的差别，而往往资源是一个很难去估量的维度。

我们可能曾经都是相同的角色，但是我们会因为背后这层资源结构的不同，往往走向不同方向，成为不同的人。

比如小时候，大家坐在教室里，彼此是同学关系，在办公室里，大家都是同事关系。但是每一个人的出生背景、精神资源都不一样，资源结构往往是像潮水一样，推动每一个人去往不同的地方，它是成为某个角色背后的力量。

其实到了这一层，很多人已经不会去观察判断了。如果只是按照当下的外表和角色去判断，很难去思考到底是什么推动Ta走到这一步的，别忘了，Ta现在所处的一切，都是过往的累积。

第四层：存在感和能力圈

存在感就是一个人对自己根本认知的“指南针”，用一句话概括就是：你想要成为什么样的人，和他对未来的规划。回顾一段关系，很多女性都只是希望自己拥有一段甜甜的恋爱，至于对方要成为怎么样的人，好像和我没多大关系。

想要一段甜甜的恋爱，其实潜台词是：我希望对方能对我付出、包容、疼爱。这只是用索取的姿态去恋爱，而不是主动去了解对方，什么状态下他会烦躁不安，什么状态下他会兴奋有激情。

人和人之间对存在感的满足要求千差万别。有的人觉得在一段关系里，对方能对我足够的包容和安全感，我在这段关系就满足了。但有些人觉得除了在两性关系，我还要在职场、行业、以及社会中获取影响力，受到别人的尊重，看到自己在社会中的存在感。

为了满足自己的“存在感”，就得不断拓展自己的“能力圈”，这就是在奋斗拼搏中训练自己的“肌肉”。而一旦存在感被满足，能力圈也会相应地停滞。

我们在把一个人，从外到内的捋一遍，当看到一个人的样子、相貌、着装、举止，还有包裹着他各式各样的角色，“感知层”和“角色框架层”其实都是被动产生的结果。而“资源结构”到“存在感和能力圈”，越往内部走，主动性越强。

如果我们明确自己想成为一个什么样的存在，就要不断改变自己的能力圈，改变自己的资源层，甚至改变自己外在的样子。

找回你判断亲密关系的“指南针”

回到最初的问题，很多时候就是因为我们判断一个人的标准是有偏差的，或者是浅层的，才总是屡屡被伤害。

如果你只是想谈谈恋爱，并不想拥有跟对方的未来深层勾连和培养长期关系，那么最表层的“感知层”就够了。但是如果你想要结婚，判断一个人的“存在感”才是更加重要的东西。

其实去了解一个人最深层的存在感是很困难的，换个说法就是“三观合不合”。没有一个人是完全适配另一个人的“完美产品”，更重要的是，你需要看到的是一个人能够持续让自己变化的内在动力。

未来永远是不确定的，明确彼此能否一起拥抱面对不确定的未来，在变化的路上，彼此变得更加适配，这才是真正磨合的过程。（钟紫婷）