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越迷茫越需要善待自己

2020年03月30日08:46 来源：中国妇女报

有位读者留言说：一直很想要成功，一直糊里糊涂地过着，直到30多岁，没有积蓄，不知道自己擅长什么，喜欢什么，处了几年的女朋友去年刚分手，因为受疫情影响，现在工作也丢掉了。

人生走了一大半，对自己无比失望，不知道未来会不会好起来。绝望的时候，就想着既然是自己打出来的这一手烂牌，那就该自作自受，不抱什么期望了。

如果我们一味地紧逼自己，不给自己喘口气的空间，无边的焦虑和自我挫败就会将我们淹没。

举个例子，假如你被冲入一股洪流当中，你就只能漂啊漂啊，那是什么可以让你得救呢？

比如你可能遇到一块大石头挡住了你，或者抓住了一根树枝暂时固定住自己。

想要得救，就要有一个确定的支点，来让自己获得稳定感。

一年有四季的转换，人们内心很确定春暖花开的那一天会来临，才能忍受冬天的寒冷。

人生也一样，只有找到一些在内心里给自己托底的东西，我们才能在低谷里重生。

这可能是你的一个愿望或期待、一次小小的努力尝试，也可能是你内心涌起的想要跟他人连接的善意，还可能是你某一个自我关怀和疼惜的举动。

这些一点点的确定，就像给了自己一片土壤，让那些充满希望的种子，可以在这样的依托里生根发芽。

所以，越是迷茫时期，越需要善待自己。在那些一地鸡毛的日子里，重要的不是赶紧取得什么样的大成就来证明自己，而是有什么确定的东西能让你对自己感觉变得好一点。

（心理咨询师 罗近月）

(责编：许心怡、崔元苑)


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