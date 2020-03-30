超半数大学生对婚前同居、同性恋话题表示接受

中国目前在校大学生共有约3833万人，理解大学生社会心态，对于把握当代社会观念的演变趋势至关重要。复旦大学社会治理研究中心与上海开放大学信息安全与社会管理创新实验室联合开展了中国大学生社会心态调查，调查于2015年、2017年进行了两次，采用“地区—大学—学生”三阶段随机抽样的方式，从覆盖中国内地七大地域、不同学校层次的中国高校中分别抽取了6351名和 6759 名在校大学生，采用问卷调查的方法，历时近三年，收集了一份跟踪调查数据，力图立体地呈现当前以“90后”为主体的大学生群体的整体心态和价值观念。

有一定比例的大学生开始出现个体主义倾向，即生活以个人自身而非个人所处的环境为核心，由自己来界定自己的生活。51.4%的被访者认为完全可以选择和掌握自己的生活，只有11.7%的人认为无法完全选择和掌握自己的生活。调查显示，个体主义者在大学生群体中占比25.5%，非个体主义者占比29.3%。可见，相当比例的大学生渴望按照自己的想法生活，“为自己而活”逐渐成为共识。

调查显示，大学生以金钱、权力为价值追求的比例仅为7.2%，而以成就感、美好家庭和社会地位为价值追求的比例高达50.7%。可见，与传统观念中追求金钱、权力等的人生观不同，当代大学生将奋斗的目标更多地聚焦于自身价值的实现，对于成功人生的理解明显从外在的、物质的转向了内在体验式的。大学生在面对学习、生活、就业、情感等方面压力，面对充满不确定的未来时，表现出良性的自我调适社会心态。调查显示，超过半数的大学生对安乐死（67.0%）、婚前同居（65.8%）、同性恋（56.2%）等争议性话题表示接受，这反映出大学生对不同群体、不同意见和多元文化抱有一种开放包容的态度。 （来源：《文化纵横》）