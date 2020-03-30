国内外疫情防控和经济形势正在发生新的重大变化，世界经济贸易增长受到严重冲击，我国经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战。

3月27日，习近平总书记主持召开中央政治局会议，分析国内外疫情防控和经济运行形势，研究部署进一步统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。会议强调，要在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，力争把疫情造成的损失降到最低限度，努力完成全年经济社会发展目标任务，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

新冠肺炎疫情不可避免会对我国经济社会造成较大冲击，现在全球疫情快速扩散蔓延，对世界经济贸易造成严重冲击，国内外因素叠加，做好今年经济社会发展工作难度显著增大。各地区各部门要坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚定信心、迎难而上、主动作为，坚定不移贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，加大宏观政策对冲力度，以有效扩大内需对冲经济下行压力，尽最大努力完成全年经济社会发展目标任务。

在境内疫情形势趋缓后，如何统筹好疫情防控和复工复产，是很大的挑战。既不能对不同地区采取“一刀切”的做法、阻碍经济社会秩序恢复，又不能不当放松防控、导致前功尽弃。党中央提出，分区分级实施差异化防控策略，在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，针对的就是这种情况。这里的关键词，是“疫情防控常态化”。境内疫情仍有“死灰复燃”的风险，境外疫情又加速扩散蔓延，输入压力持续加大，只有做到疫情防控常态化，才能为复工复产创造安全稳定的前提条件。

疫情防控常态化，就是要因应国内外疫情新形势，及时完善疫情防控策略和应对举措，把重点放在外防输入、内防反弹上来，保持我国疫情防控形势持续向好态势。内防反弹，要建立健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求。外防输入，要加强口岸卫生检疫，优化入境流程，落实入境人员集中隔离要求，快速精准识别和管控风险源、风险点，筑牢严密防线。

在确保疫情防控到位的前提下，要加快恢复生产生活秩序，做好经济社会发展各项工作。要加大宏观政策调节和实施力度，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，保持流动性合理充裕，落实好各项减税降费政策，为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务。对地方和企业反映的难点堵点问题，要抓紧梳理分析，及时加以解决，推动产业链协同复工复产达产。经济发展要更多立足国内市场，加快释放国内市场需求，扩大居民消费，合理增加公共消费，启动实体商店消费，保持线上新型消费热度不减，有序推动复工复市，生活服务业正常经营。特别是要坚决完成脱贫攻坚任务，努力克服疫情影响，较真碰硬狠抓工作落实，确保如期实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

当前，各地复工复产按下“快进键”，发展的内生动力不断释放。在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，勇于攻坚克难、善于化危为机，我们就一定能战胜一切困难挑战，风雨无阻向前进。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 01 版）