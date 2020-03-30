母婴室，既要建好更要用好

10平方米，能做什么？

商场的一个柜台？车站的几排座位？公园的一件游乐设施？

对带小宝宝出门的人来说，10平方米可以带来很大便利——建一个母婴室。而部分读者来信反映，在一些地铁站、商场等公共场所给婴儿哺乳不方便。希望各地重视这一问题，搞好母婴室的规划设置，给带孩子的母亲提供便利。

2016年，原国家卫计委等10部门印发的《关于加快推进母婴设施建设的指导意见》（下文简称《指导意见》）提出，到2020年底，所有应配置母婴设施的公共场所和用人单位基本建成标准化的母婴设施。根据公共场所母婴设施配置推荐标准，母婴室面积一般不低于10平方米。

如今，公共场所母婴室建设使用情况如何？记者进行了调查。

妈妈们对母婴室需求较大，但一些公共场所尚未设置母婴室

“有了孩子后，每次出门我一定要先看看那儿有没有母婴室。对哺乳期的妈妈来说，母婴室真的特别重要。”湖南长沙市的邢女士说。

这是许多妈妈的心声。“母婴室真的能减轻妈妈们很多负担。”广州市民莫女士是两名孩子的妈妈。她说，以前带大女儿外出时，情急之下只能把衣服围在胸前哺乳，挺尴尬的，一度都不太愿意出门。“现在母婴室越来越多了，让妈妈感觉方便多了。”

武汉大学健康学院副教授欧阳艳琼认为，公共场所建立母婴室有利于营造对母婴友好的社会环境，是社会文明进步的体现，还有利于提升母乳喂养率。“有些妈妈因公共场所哺乳不方便而不得已中断母乳喂养。有了母婴室，哺乳期妈妈和宝宝的活动场所可以不那么受限制。”

按照《指导意见》，经常有母婴逗留且建筑面积超过1万平方米或日客流量超过1万人的交通枢纽、商业中心、医院、旅游景区及游览娱乐等公共场所，应当建立使用面积一般不少于10平方米的独立母婴室，并配备基本设施。

1月中旬，记者走访了北京的6家商场、5个地铁站以及北京南站、首都机场、朝阳公园等地。其中，北京南站、首都机场、朝阳公园均有母婴室。6家大型商场中，5家有母婴室。5个地铁站均无母婴室，其中4个地铁站为人流较多的换乘车站，有的地铁站的无障碍卫生间也锁着门。

一些家长表示，母婴室普及率有待增强。四川成都市民王女士说：“我感觉除了交通枢纽和商场，其他地方的母婴室还比较少。”她回忆，有次带孩子去公园，由于没有母婴室，只能抱孩子去普通厕所。“那个厕所环境比较差，地上湿乎乎的，特别怕滑倒。给孩子清洗需要水，只能在洗手池那里冲。”

“这几年母婴室的建设力度很大，推广非常迅速。”复旦大学公共卫生学院副教授蒋泓说。不过，她和研究团队也在调研中发现，一些老旧场所可利用的空间有限，建设或改造母婴设施难度相对较大。例如，有的商业中心设计时未将母婴设施纳入规划，缺乏可利用的空间；有的地铁站空间有限，建设难度较大。此外，母婴室建设和维护需要成本，一些公共场所缺乏投入，无法建设。

中国发展研究基金会2019年发布的《中国母乳喂养影响因素调查报告》显示，88.1%的受访母亲认为公共场所需要建立哺乳室，60.2%的母亲曾因在公众场所哺乳不便而减少外出，而仅有10.2%的母亲认为所在生活区有充足的哺乳室。

很多母婴室设施配置不齐全，管理维护有待提升

根据公共场所母婴设施配置推荐标准，基本配置包括带安全扣的婴儿尿布台、提供热水和洗手液的洗手台、便于哺乳休息的座椅等10项，舒适配置包括恒温空调、尿不湿自动销售机、呼叫设备。

记者调查走访发现，不同母婴室配置差别较大。1月中旬，在合肥新桥国际机场，记者看到一个宽敞的母婴室，除了基础配置，还有儿童游乐区、书柜。在北京西单附近一家商场，母婴室还设有“爸爸等候区”，三个哺乳室里有帘子、座椅、电源、置物柜。“原来哺乳室只有一个，后来扩建了”，负责保洁的李阿姨说，平时每天早上要花一个钟头打扫，经常有人来检查卫生。

不过，许多母婴室的设施配置、运营管理等还存在问题。《指导意见》提出，统一母婴设施标识，设置醒目的导向标志。在指示标志方面，记者走访发现，母婴室门上均有标识，但沿途提示信息比较少。“我们走访了一些地方，发现有些母婴室设置在特别边边角角的地方，很难找到。”欧阳艳琼说。

在设施配置方面，很多母婴室配置达不到推荐标准。例如，记者此前走访发现，在北京西直门附近一家商场，多个楼层均有母婴室，但里面没有供哺乳休息的座椅；天气较冷，但很多母婴室的洗手台没有热水，有的母婴室还没有暖气，温度比其他房间要低。

“感觉有些母婴室就是一个摆设，实用性不是特别强——去接水，水龙头是坏的，根本就没有水，不方便给小孩清洁。”一位孩子的妈妈告诉记者。

在管理维护方面，一些母婴室做得也不到位。1月中旬，记者在北京王府井附近的一家商场看到，无障碍卫生间有婴儿护理台，但前面靠着拖把、簸箕，打开护理台后，上面有废弃塑料袋；有些母婴室配备了湿巾机，但无法使用；在西直门附近的一家商场，母婴室地上有纸巾包装袋等杂物。

“我感觉有些母婴室不太卫生，给孩子换尿不湿时，我们能抱着就抱着，不想直接放在台子上，如果能有一次性的隔的东西会好一些。”两位常带宝宝出门的家长告诉记者。

蒋泓说，由于缺乏管理和维护标准，部分公共场所母婴室的消毒和保洁还不够到位。“现在很多地方都有建母婴室的意识，很多公共场所建起了母婴室，但是后续维护还有待进一步提升。”

一些家长还反映曾看到无关人员占用母婴室换衣服、休息等。欧阳艳琼说，她与团队调研时发现有的母婴室锁着门，让人打开门后，发现有的母婴室空置着，有的堆放着保洁工具。“我还见过有男士在母婴室睡觉，这种情况下就感觉不方便再进去使用了”，北京昌平区的边女士说。

“我也遇到过在母婴室外等很久、敲门也不开的情况。真的建议完善母婴室管理，不要浮于表面、凑合着完成任务。”湖南长沙的邢女士说。

加强规划，明确标准，因地制宜推进母婴室建设

苏州大学建筑学院副教授雷诚说，一些母婴设施布点脱离实际需求、设施供给数量不足、服务质量不佳、配建标准模糊，应推进母婴设施规划编制，确定配建标准，指导设施落地。“每个地方母婴的数量、出行方式、活动行为都有独特的时空分布特征。”雷诚说，规划编制要精准把握这些特点，合理配建设施。

公共场所的母婴设施属于附属型公共服务设施，要实现公共场所与设施建设的有效匹配。“从实施效果来看，一些场所增建或改建10平方米母婴室的难度较大。”雷诚建议，可以分类配置不同面积的母婴室，还可以设置新型智能化母婴室，以适应不同场所需求。

经费支持也很重要。蒋泓课题组的调查研究发现，由于没有专项资金，部分场所难以承担母婴设施的配置、维护及保洁等开支。“建议加强顶层设计，明确各部门的职责。加大政府部门投入，或引入社会资金，推进公共场所母婴设施的建设积极性。”

针对设施配置、管理维护等问题，蒋泓建议各地制定母婴设施的建设指南，统一设备配置。同时，建议在指南中明确卫生保洁等管理维护标准，以解决公共场所母婴设施卫生条件差、管理不善等问题。

“有的母婴室也建了、也挂牌了，可是使用情况怎么样？”欧阳艳琼说，许多母婴室的管理运营不规范，建议建立管理制度，安排专人维护，对人员则要培训指导。此外，定期检查评估，促进形成长效机制，保证母婴室真正体现公共性。

目前，各地正加强公共场所母婴室建设。广州市出台了母乳喂养地方性法规——《广州市母乳喂养促进条例》，于今年3月1日起实施。条例对公共场所母婴室建设作了专门规定。公共场所建设单位未按照规定建设母婴室的，由相关行政管理部门责令限期改正，处以警告，逾期不改正的，处以二万元以上五万元以下罚款。

广州市人大常委会法制工作委员会负责同志表示，罚款并非最终目的。据了解，建设一个基础版的母婴室，成本最低约为2万元，“希望促使建设单位意识到，用2万元建母婴室比交罚款更有意义。”

推动母婴室建设，还需要社会力量共同努力。广州市妇联主席刘梅说：“为了督促管理，我们从公益组织‘母乳爱’聘请了一支25人的妈妈团队，随机暗访，专门提意见。她们每年会出报告，市妇联会跟母婴室管理者沟通、请他们整改，整改后再由妈妈们评估。”截至2019年11月底，广州市已建成公共场所母婴室963间。

“实际推动中确实有一些困难，例如有人提出用地紧张、成本增加等问题，但说到底还是文明意识的问题。我们做过调查，建母婴室的成本并不太高，但使用率却很高。母婴室有基本设施、保持干净卫生，就能让妈妈们的幸福感大大提高。”刘梅说，希望在全社会形成帮助、支持母乳喂养的环境，推动社会文明意识提升。

（实习生陈文焕、曾宇昕参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 07 版）