到底哪只眼“跳财”？想多了！眼皮跳可能是疾病征兆

眼皮跳是个常见的事，很多人眼皮一跳，就会在心里默念“左眼跳财，右眼跳灾”。眼皮跳虽不能预知未来吉凶祸福，但在神经内科和眼科医生的眼里，却可能预示着某些疾病。

眼皮在医学中称为眼睑，组成眼睑的肌肉中包括眼眶匝肌，它环绕着眼睛，就像一个扁圆的车轮。两只眼睛的眼眶匝肌分别被两根“面神经”掌控。

“眼皮跳不是皮肤在跳动，而是眼轮匝肌、眼睑举肌在神经的支配下进行收缩，带动表面皮肤随之而动。”天津市泰达医院神经内科主任赵伟介绍，发生眼皮跳的时候，首先需要观察眼皮跳是双侧还是单侧、是逐渐减少还是增加，有没有发展至面颈部。另外还要注意有无眼部感染、眼睑内翻倒睫等情况。

短时间眼皮跳可自行缓解

“大多数情况下，眼皮只是单侧偶尔跳动，不会持续特别长的时间，一般都会在入睡后自动停止。”赵伟解释，引起这种偶尔发生的短时间内的单侧眼皮跳动，多半是由于眼部神经受到刺激，最可能引发它的就是紧张、疲惫、压力过大。长时间盯着电脑，在光线过强或过弱的环境下用眼、持续用眼，运动过程中，缺乏睡眠时，也会出现眼皮跳的情况。

“对于这种短时间内的眼皮跳，不用过分担心，只要充分休息，消减压力，注意用眼健康，很快它就会消失，一般不需要专门治疗。”赵伟表示。

缓解这种短时间的眼皮跳可以试试遮眼操。具体做法是，把两手手肘支撑在桌子上，然后把手掌放在眼睛前面，遮住双眼，但是不能闭上眼睛，尽量不要让光线进到眼睛里面。练习4分钟之后，慢慢把双手挪开，使用眼睛的余光看一下视野中的东西。遮眼操可以有效缓解眼部疲劳。

此外，按摩和热敷也可以有效缓解由于疲劳引起的眼皮跳。热敷可以增强眼部血液循环，从而达到缓解眼部肌肉痉挛的目的。按摩可以用双手的拇指或者食指，叩击太阳穴、鱼腰穴、四白穴、攒竹穴、巨髎穴，每个穴位叩击20—30下，力度以穴位感到略酸微痛为宜。然后再用单手掐压另一只手上的合谷穴1分钟，交换掐。按摩这几个穴位，可以放松精神，缓解眼部肌肉疲劳，促进眼部血液循环，对于长时间用脑，长时间用眼，精神紧张等引起的眼皮跳有缓解作用。

长时间眼皮跳应及时就诊

如果长时间持续出现眼皮跳，就要引起注意了，需要及时去医院就诊。医生建议，可以先去眼科排除眼部疾病。天津泰达医院眼科主任张万红介绍，当眼睛被致病菌感染后，有可能引起结膜炎、角膜炎，出现眼睛不适、发痒、疼痛、眼皮跳等症状。这种情况可通过外用抗炎、抗菌的眼药水、药膏进行缓解。需要提醒的是，出现这种情况，最好先去医院确诊病因，然后使用专业眼科医生开的眼药水，对症下药，千万不要自己盲目购买滴用。

排除了眼部疾病后，“如果眼皮跳的幅度较大，并有逐步加重的趋势，甚至引起一侧面部肌肉不由自主地无痛、阵发性抽搐，那就不能轻视它了，这很可能是面肌痉挛引起的，需要马上去神经内科就诊。”赵伟提醒。面肌痉挛起初表现为眼皮跳，可累及面部肌肉、口角，甚至颈部肌肉，发作时病人一侧面肌频繁抽搐，睁眼困难，可伴有口角歪斜。

“除了面肌痉挛，另一种常见的疾病就是眼睑痉挛。”赵伟介绍，眼睑痉挛是双侧眼皮肌肉不能控制地收缩引起眼睛闭合，常表现为眼部不适，频繁眨眼或睁眼困难、怕光，后期发作频繁，睁不开眼，严重影响开车、读书、看电视、写字，出现功能性视力障碍。

无论是面肌痉挛还是眼睑痉挛，这两种疾病都需要去医院的神经内科就诊。此外，患过面瘫或是面神经炎的人，也可能遗留下时而眼皮跳的后遗症。

“如果眼跳过频、久跳不止，甚至眉毛、额头及口角也跟着抽动，最好及时去医院详细检查，谨防面部瘫痪、脑血管意外等严重疾病。”赵伟说。（陈 曦）