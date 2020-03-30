他国限制粮食出口 咱的“米袋子”受影响吗

随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，部分粮食出口国传出限制出口的信息，国家粮油信息中心高级经济师王辽卫接受新华社记者专访表示，我国实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”，粮食供求总体宽松，完全能满足人民群众日常消费需求，也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。

我们的口粮绝对安全

问：部分粮食出口国限制出口的话，对我国老百姓米袋子有影响吗？

答：随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，近日越南宣布暂停大米出口。越南常年大米出口700万吨左右，大体占世界贸易量的15%，限制出口可能会造成国际市场大米价格波动。部分粮食出口国为保障国内供给也可能采取限制出口的措施。当然，通常应不会发生这种情况。

2019年我国进口越南大米仅48万吨，为2011年以来最低水平；今年1～2月从越南进口大米仅3万吨。事实是，2016年我国实行粮食收储制度改革以来，大米进口数量逐年下降，2019年大米进口255万吨，同比下降53万吨，进口大米占我国大米消费约1%，主要用于品种余缺调剂，如泰国香米，即使大米不进口也不会影响国内市场供给。

尽管近年来国际市场曾几次出现“过山车”式的粮价大幅波动，但由于我国粮食连续丰收，供给充裕，库存充足，保障有力，粮食市场总体保持稳定。

“大国粮仓”库存充足

问：我国粮食储备状况及当前市场粮价总体水平如何？

答：我国粮食总产量连续5年稳定在6.5亿吨以上，近年来粮食储备体制机制不断完善，粮食储备充足，小麦稻谷等口粮品种库存处于历史最高水平。

在中央储备规模保持稳定的同时，从2014年开始，国家按照“产区保持3个月，销区保持6个月，产销平衡区保持4个半月”的市场供应量要求，重新核定并增加了地方粮食储备规模，各地已全部落实到位，而且大中城市还建立了满足市场供应10天至15天的成品粮油储备。同时，在中央和地方政府储备品种结构中，小麦和稻谷等口粮品种比例超过70%。

除上述政府储备外，2004年以来，我国对稻谷、小麦实行最低收购价政策，根据市场情况每年收购了一定数量的最低收购价粮食，这部分粮食主要通过国家粮食交易平台向市场投放，有效地满足了市场供应，稳定了市场价格。多元市场主体也建立了用于正常生产经营的商业库存。我国粮食库存充裕，完全能够满足市场供应和应急保供需要。

百姓米面“两无忧”

问：一日三餐离不开米和面，我国稻谷、小麦情况怎样？

答：我国稻谷供给充裕，阶段性过剩特征明显。2019年我国稻谷产量2.096亿吨，同比减少252万吨，食用消费1.58亿吨，同比减少50万吨，尽管稻谷饲用和工业用粮有所增加，预计年度结余1430万吨，已连续多年结余，阶段性过剩特征明显。

在国家政策支持下，我国主产区早稻面积将会增加。疫情防控期间，有关部门合理安排政策性稻谷竞价销售，2月10日开始每周向湖北地区增加投放中晚稻80万吨，成交率仅0.28%，有效地满足了市场供应。

小麦供求平衡有余，连续多年产大于需。2019年我国小麦产量1.34亿吨，为历史第二高水平，已连续5年保持在1.3亿吨以上。由于消费结构升级，面粉消费下降，国内食用消费总体平稳，但饲用和工业消费有所下降，国家粮油信息中心估算小麦消费1.235亿吨，同比减少532万吨，年度结余1400万吨，同比增加870万吨，已连续7年产大于需。

今年全国冬小麦播种面积3.31亿亩，目前苗情长势良好，全国冬小麦一、二类苗占比分别为23%、77%，北方冬小麦苗情明显好于上年同期，今年夏粮再获丰收有较好基础。国家稳定投放最低收购价小麦，2020年以来成交率不足4%，加之政府储备小麦陆续轮换出库，小麦价格走势总体偏弱。

面对新冠肺炎疫情，主要出口国采取限制出口措施，可能会加剧国际市场粮食价格的波动，但对目前我国粮食市场的影响不大，有利于消化不合理粮食库存，减轻国内部分粮食品种库存压力。

据新华社