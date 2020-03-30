中国民航已运输国际防疫物资406余吨

昨日，在湖北襄阳刘集机场，旅客通过廊桥准备登机。当日，湖北省除武汉天河机场外其他机场国内客运航班恢复。供图/新华社

3月29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况。中国民航局发展计划司二级巡视员张清介绍，截至3月26日，中国民航共计执行防疫物资国际重大运输任务23架次，累计运输物资400多吨，为稳定全球防疫物资供应链发挥了积极有效的作用。此外，目前，中外航空公司国际全货运航班将增至每周930班，已接近疫情前的水平。

疫情形势

我国本土疫情传播已基本阻断

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，3月28日，现有确诊病例降至3000例以下，本土疫情传播已基本阻断。累计报告境外输入确诊病例693例，来自42个国家，其中数量较多的7个国家占总数的83.4%，引起新一轮传播扩散的可能性依然较大。

“当前，要继续防范本土病例零星散发和境外输入病例传播的双重风险，及时发现、快速处置，精准防控。”

物资运输

中国民航运输国际防疫物资406余吨

中国民航局发展计划司二级巡视员张清在发布会上介绍，截至3月26日，中国民航共计执行防疫物资国际重大运输任务23架次，累计运输物资406余吨，为稳定全球防疫物资供应链发挥了积极有效的作用。

国家邮政局政策法规司司长金京华则提到，国家邮政局将加快发展快递空中网络，提高国际航空货运能力，促进国际物流供应链体系建设。

截至目前，顺丰航空公司已增开了到欧洲、印度和美国的航线，执行防疫物资包机210班，其中3月1日到14日承运从我国发往海外的口罩、防护服、手套等防疫物资108吨，涉及到39个国家和地区。邮政航空公司增开了到俄罗斯、比利时的航线，执行防疫物资包机24班，运输邮件4.2万件、292吨，其中3月19日通过两趟专线航班，将江苏省捐赠的40万只口罩运到了日本和韩国。

“近期菜鸟网络也计划投入200架包机，努力打通中外双向物流，保障防疫物资和跨境电商件的运输。”金京华表示，下一步，还将通过中欧班列、中美快船等多种途径，努力把疫情对跨境寄递物流的影响降到最低。

提高运力

目前国际全货运航班已接近疫情前水平

张清表示，在疫情冲击下，我国国际航空货运遇到严峻的挑战。近期，随着国内疫情防控形势持续向好、全货机利用率的提高以及相关支持政策措施的陆续出台，我国国际航空货运能力紧张的情况会得到一定的缓解。目前，中外航空公司国际全货运航班将增至每周930班，已接近疫情前的水平。

张清表示，民航局大力增加航空货运运力供给。挪出许多大型机场高峰时刻，供全货机使用，为货运航班计划审批开辟“绿色通道”，鼓励中外航空公司执行货运加班包机，引导闲置客机执行货运航班。同时对具有重要战略意义的运输需求，及时启动重大运输任务，着力防范供应链“断链”风险。

机场建设

首个以货运为主的机场有望明年底投运

国家发展改革委基础设施发展司一级巡视员任虹在发布会上介绍，疫情发生以来，在航空货运方面也暴露出我们没有专业化航空货运的短板，也没有一个完整的航空货运机场的系统。

她介绍，我们尝试在湖北鄂州推进我国第一个货运机场建设，鄂州的功能定位是货运枢纽和客运支线机场，我们按照2030年完成货邮吞吐量330万吨进行规划设计，同时也积极引入社会资本入驻，并且出资建设鄂州机场航空货运设施，“这也是我国第一个社会资本、企业进入机场的项目，同时也是我们国家第一个以货运功能为主的机场项目。”

她介绍，鄂州机场已在2019年下半年顺利开工建设，虽然疫情有一些耽搁，但现在已复工，按照目前的计划，预计在2021年底或者2022年初能够投入运行。

本组文/（除署名外）本报记者 孟亚旭 刘艺龙

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