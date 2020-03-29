如何避免孩子出现意外触电? 专家:不要用潮湿的手触摸电器、电源

人民网北京3月29日电 （许晓华）29日，国务院联防联控机制就提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况举行发布会。

针对如何避免孩子出现意外触电的问题。首都医科大学附属北京儿童医院急诊科主任王荃表示，家长应该告诉孩子们，不要去触碰带电的物体，包括电线，包括插座，不要用潮湿的手去触摸电器、电源等，不要用湿布擦拭电器。电器使用完毕后，应该及时关闭电源。

王荃提醒，如果在家里，家长一定要定期排查家中电线和电器的安全，插座、插排等可以用安全防护盖进行遮挡，并且放置在孩子不容易触碰到的地方。另外，告诉孩子不要用金属物品和小手伸到插孔里面去。

如果在户外，应该让孩子处于监护人的视线内，不要让孩子去接触一些带电的设施，尤其是一些供电设施，比如说配电箱、电线等，让孩子不要攀爬电线杆。另外，还可以教孩子去识别关于电力安全的警示标识，让孩子远离这些危险的区域。