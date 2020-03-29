民航局：四项措施确保疫情期间国际航空货运供应链稳定

人民网北京3月29日电 （许晓华）29日，国务院联防联控机制就提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况举行发布会。会上，中国民航局发展计划司二级巡视员张清表示，为提高我国国际航空货运能力、确保疫情期间国际航空货运供应链稳定，近期民航局主要采取了四项措施。

一是大力增加航空货运运力供给。挪出许多大型机场高峰时刻，供全货机使用，为货运航班计划审批开辟“绿色通道”，鼓励中外航空公司执行货运加班包机，引导闲置客机执行货运航班。

二是鼓励主动对接对外贸易需求。积极引导航空公司与重点外资企业建立沟通联系机制，跟踪掌握行业运输需求，针对个别市场可能出现的运输需求激增等情况，及时安排货运加班包机。

三是持续降低航空物流成本。2019年民航局统筹推进降成本工作，重点下调了全货机的停场费、货物邮件的地面服务费。今年民航局又出台了五个方面16项措施，免征民航发展基金、降低机场收费、空管收费和航空煤油进销差价等方面，积极推进降费减负工作，支持航空物流业的发展。

四是对具有重要战略意义的运输需求，民航局及时启动重大运输任务，着力防范供应链“断链”风险。