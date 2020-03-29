国家发改委：支持拥有全货机机队的专业化航空物流企业入驻机场

人民网北京3月29日电 （王国菁）29日，国务院联防联控机制就提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况举行发布会。会上，国家发展改革委基础设施发展司一级巡视员任虹表示，国家发展改革委积极探索航空货运发展的新模式，支持拥有全货机机队的专业化航空物流企业入驻机场，为机场、为航空公司打造高效、专业的全货机运营平台。

任虹在介绍我国全货机的发展状况时表示，从数量上看，目前，我国全货机有173架，其中民航运输机队占比4.5%，相比美国550架全货机，我国的全货机发展处于初级阶段。我国现有的全货机航空公司是10家，和55家航空公司比，份额也是非常小的。在这10家航空公司中，国有的6家，社会资本的4家。

从发展速度上看，货机的数量增长较慢，在“十三五”前几年总共才增加了49架货机，这49架占原来在“十三五”规划预计的40%，所以全货机受市场的影响非常大。

从运输货物货量来看，客机腹舱的载货量占了整个航空货运量的2/3，全货机仅仅占了1/3。而在国际国内航线上，也差别比较大。在国际航线上，客机腹舱载运量是49%，在国内航线上，客机腹舱占82%，全货机在市场上所承运的航空货物量也是比较小的。

任虹称，新冠疫情发生以来，国际航线上，客机的航班被大幅度削减，影响了运力，甚至有一些国家的腹舱货物运输中断了，全货机航班基本还在通航，通达范围承运能力有限，短板非常明显。

任虹表示，国家发改委非常积极鼓励和支持我国航空物流企业发展航空货运。顺丰航空公司目前拥有我国最大的全货机机队，有61架全货机。就是这样一支专业化、高效的航空货运机队，在这次新冠肺炎疫情的防控面前，非常出色地完成了N95口罩的运输，包括开通了其他地方到武汉的直通航班，全程优化联运，承担了湖北90%以上的N95口罩的运输，圆满地完成了运输任务。

“其实我们一直非常积极地支持航空公司和物流企业来开展全货机的货物运输。”任虹称，包括鼓励航空公司和物流企业将引进的货机纳入有关规划，按照国务院“放管服”的要求，协助企业加快办理引进手续，促进全货机机队的规模不断壮大。

任虹指出，国家发改委还非常鼓励航空公司和物流企业进行深度融合，鼓励传统航空公司转型发展，使他们的传统运输业向货流、物流两端进行延伸发展，实现转型。积极探索航空货运发展的新模式，支持拥有全货机机队的专业化航空物流企业入驻机场，为机场、为航空公司打造高效、专业的全货机运营平台。