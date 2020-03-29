民航局：2019年中国民航完成货邮运输量753.2万吨 居世界第二位

人民网北京3月29日电 （许晓华）29日，国务院联防联控机制就提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况举行发布会。会上，中国民航局发展计划司二级巡视员张清就我国航空货运总体发展情况的问题进行了回应。

张清介绍，一是从市场主体看，目前全国共有货运航空公司10家，全货机173架，其中大型远程货机41家。

二是从运输规模来看，2019年，中国民航完成货邮运输量753.2万吨，居世界第二位，约为美国同期水平的60%。其中，国内货邮运输量511.2万吨，占总量的68%；国际货邮运输量242万吨，占总量的32%。

三是从发展速度看，“十三五”期间，我国航空货邮运输量年均增长4.6%，其中，国内货邮运输量年均增长3.7%，国际货邮运输量年均增长6.7%。

四是从运力结构看，客机腹舱运输依然是我国航空货运的主要运输方式，约占航空货运总量的70%，其中，在国内航线中，客机腹舱运量占比高达82%，在国际航线中，客机腹舱运量占比49%。

张清表示，下一步民航局将按照国务院统一部署，以“优环境、补短板、调结构、强供给”为战略导向，与有关方面密切配合，从加大市场主体培育力度，完善航空货运枢纽网络布局，提升航空物流信息化水平，优化航空货运营商环境等方面协同发力，为国家经济社会发展提供有力支撑。