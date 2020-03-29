国家邮政局：邮政、顺丰、圆通航空自有全货机总数突破100架

人民网北京3月29日电 （王国菁）29日，国务院联防联控机制就提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况举行发布会。会上，国家邮政局政策法规司司长金京华表示，近年来我国邮政快递企业的国际航空运输能力得到了一定的提升，在服务跨境电商、促进贸易转型等方面，发挥了积极的作用。目前，我国邮政航空、顺丰航空、圆通航空自有的全货机总数已经突破了100架，国际航线30余条。

金京华介绍，2019年，我国出口的邮件快件量超过了21亿件，重量约为75万吨，这些邮件、快件基本通过航空方式运输。其中，邮政快递企业自有航空的承运量占了20%，其余的80%主要是通过客机的腹舱和其他航空公司的货机运输。

金京华表示，相对于国际先进快递企业而言，我国的邮政快递企业在国际航空网络布局和服务能力、服务水平等方面存在一定的差距，还不能适应国际寄递、跨境电商和国际供应链发展的现实需要。

为加快发展快递空中网络，提高国际航空货运能力，促进国际物流供应链体系建设。金京华表示，国家邮政局主要抓以下四方面的工作：一是联合民航局开展国际邮件快件航空网络布局的研究，推动将有关内容纳入国家“十四五”规划和相关重点专项规划。

二是配合有关部门，推进以货运为主的机场建设，完善快递分拣设施，建设一批辐射国内外的航空快递货运枢纽。

三是推动快递企业和境内外民航企业加强合作，强化标准衔接，促进技术装备、作业处理的规范化、信息化和一体化。

四是推动完善政策环境，加强货运航线、航班时刻等资源保障，加大国际运力投入，提升邮件、快件通关效率，破解快递空中网络建设中的困难和问题。