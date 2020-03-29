应急响应级别下调 口罩应该怎么戴

近期，苏浙沪多地一些领导干部摘口罩开会。日前，国家卫健委发布《关于印发公众科学戴口罩指引的通知》，称居家、户外，无人员聚集、通风良好的情况下普通公众可不戴口罩。对于公众来说，啥时才可以放心摘口罩呢？

截至目前，除了北京、天津、河北、湖北之外，全国其他省份疫情防控应急响应级别均已下调，各地也在加速推进复工复产，社会生产生活秩序正朝着正常状态转变。何时可以放心摘下口罩，不仅关系到生活成本，也是普通民众判断我们离正常生活还有多远的一个最直观标准。

应该说，眼下多地出台新的口罩佩戴指南，明确哪些地方可以摘口罩，以及部分地方公职人员带头“摘口罩”开会，这些都在向社会传递出直接信号——疫情防控向好，有选择地摘口罩，已经具备客观条件，不分场合戴口罩，不仅无必要，也是一种过度防控。当然，对于不少民众来说，经历长达两个多月的“特殊生活”，对摘口罩出行有一定顾虑，这完全是可以理解的。正如疫情防控的进展有过程，社会生活秩序、人们的行为习惯乃至心理，从疫情中恢复过来，也同样需要过程。

所以，在最大限度减少过度防控的角度，引导人们科学选择“戴与不戴”口罩，还需要做好配套的服务。一些地方发布口罩佩戴指南，公职人员带头摘口罩参加会议，当然是一种积极的做法，但是，人们不敢随便摘口罩，说到底还是安全感的恢复并未与疫情防控的进展同步，这方面更重要的还是要继续保障疫情信息公布的及时、公开透明。如眼下不少地方面临输入性疫情风险，对于输入性案例的行动轨迹、观察隔离信息等，就该向社会作出详细的公开，如此让民众对疫情的任何发展都做到“心里有数”，自然能够减少盲目的担心。

除此之外，随着疫情形势变化，一些眼下可能已经过时、过度的防控举措，也该与时俱进予以调整，避免给社会造成不必要的误导。当然，一些必要的防控措施可能依然不能盲目取消。在这两个方面做好平衡，给予民众准确、科学的预期，考验防控的精准性。

其实，对这个问题，不同的地方，不同的场合，甚至不同的人群，都需要因地制宜，具体而论。比如，去医院等公共场所，可能即便是疫情过去，易感人群养成戴口罩的习惯，也是有其必要的。而疫情期间所倡导的勤洗手等，也值得在平时生活中保留，真正成为一种常态化的生活习惯。

另有传染病专家也建议：“流感季节，传染病高发期，人员密集场所和室内密闭空间，都还是建议戴口罩”。而眼下各地倡导的适时摘下口罩，也并不是一概而论的。如四川防疫专家就明确室内、外运动，独自驾车等12种情况可以摘口罩，但在医疗机构就诊或医院探望病人时，在机场、火车站、高铁站等人口密集场所，依然建议戴口罩。换言之，呼吁人们不该过度防控，是有条件和选择的，并不等于可以对口罩盲目“一摘了之”。

而经此一“疫”，社会的“口罩文化”，也该有适当的“进化”。与日本等国家相比，我们的口罩文化并不是很浓厚，甚至人们对于日常生活中戴口罩的行为还多少有些偏见，比如认为是“装”、是人际关系的隔膜。但经历这次的疫情后，更多人意识到，在一些地方和公共场合戴口罩，对自己对公共卫生，都是一种科学的做法，不该随意标签化戴口罩的行为。所以，在疫情过后，普通家庭，常备一盒口罩，以备不时之需，它也有必要成为国人新的习惯。