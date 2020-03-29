仍然要时刻紧绷疫情防控这根弦

北京境外疫情输入防控工作面临的任务繁重、情况复杂，全市上下要自我加压，严字当头。各项防控工作只能加强、不能削弱，要更加严格、更加缜密、更加精细，千万不能麻痹松懈、掉以轻心，要坚决防止疫情反弹。每一位北京市民仍需保持高度警惕，如无必要应暂停出行，要始终如一落实好个人防护措施，共同维护好来之不易的阶段性防控成果。

3月25日，北京市委常委会召开会议，27日晚，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第四十九次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第十六次会议召开，学习贯彻中央政治局常委会会议和中央政治局会议精神，进一步研究调度疫情防控工作。会议强调，要在做好防疫前提下，积极有序推进复工复产，加强京津冀健康互认，推广应用“健康宝”，解决好京津冀人员通勤问题。公安部门要加大对涉疫违法行为的查办力度。

随着春回大地，近日北京街头和公园花开正盛，一些市民觉得可以松口气了，赏花时不戴口罩的游人不时出现，扎推聊天的人也多了起来。这些“小事”引起市委市政府高度重视。3月27日晚召开的北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第四十九次会议特别强调，公园要严格执行限流、戴口罩等措施。疫情防控无小事，前往公园踏青的市民越来越多，游客一定要注意保持安全距离，要戴好口罩，避免人员聚集。当前新冠肺炎疫情形势依然严峻复杂，远未到警报解除之时，全市上下仍不可松懈。

不戴口罩、扎推聚集等现象不时出现，主要缘于一些市民出现了盲目乐观的松劲思想。依靠众志成城、艰苦鏖战，目前国内疫情防控形势持续向好，各地“零新增”渐成常态，一些市民因此产生“疫情是不是过去了”的放松心态。事实上，国际疫情快速蔓延已经构成新的压力挑战。据世界卫生组织最新通报，全球累计确诊病例已超过60万，已有201个国家地区出现新冠肺炎病例，欧洲、美国疫情形势快速发展，非洲和拉丁美洲面临下一波感染浪潮的严重威胁。此时，每一位北京市民都应为筑牢安全防线尽一份力量，决不可掉以轻心。

当前，以武汉为主战场的全国本土疫情传播基本阻断，但零星散发病例和局部暴发疫情风险仍然存在。结合全球疫情大流行形势，我国实行“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，以此维护来之不易的防控成果。北京作为首都，是全国最重要的入境口岸之一，受到输入性风险的影响尤为集中。目前，北京境外输入确诊病例数量居全国之首。同时，企业单位复工复产、人流车流与日俱增，以后还有数量庞大的学生群体陆续返京，这些都意味着，北京战“疫”很难在短时间内结束。

疫情防控仍是首都工作重点，全市仍然要时刻紧绷疫情防控这根弦。目前，北京市疫情以境外输入性病例为主，同时也出现了一例境外输入关联病例。当前境外疫情呈加速扩散蔓延态势，北京境外疫情输入防控工作面临的任务繁重、情况复杂，全市上下要自我加压，严字当头。各项防控工作只能加强、不能削弱，要更加严格、更加缜密、更加精细，千万不能麻痹松懈、掉以轻心，要坚决防止疫情反弹。新冠病毒易传染，人群普遍易感，境外已有数十万确诊病例。每一位北京市民仍需保持高度警惕，如无必要应暂停出行，要始终如一落实好个人防护措施，共同维护好来之不易的阶段性防控成果。

疫情防控是一场阻击战，也是一场持久战。要在做好防疫前提下，积极有序推进复工复产，逐步恢复正常生产生活秩序，把疫情造成的损失降到最低限度。北京市民要高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，要细而又细落实各项防控措施，要慎终如始不漏过任何一个风险点，全力做好精准防控，不获全胜决不轻言成功。