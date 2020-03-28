商务部：五项措施恢复商品流通和商业秩序 尽快恢复市场人气

人民网北京3月28日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部消费促进司负责人王斌围绕恢复商品流通和商业秩序相关问题进行了回应。

王斌表示，商务部积极会同相关部门和各级地方政府采取切实措施，恢复商品流通和商业秩序，主要开展了五个方面的工作。

一是强化部署推动。会同发改、卫生健康等部门，部署各地强化分区分级、精准防控，做好外防输入、内防反弹的前提下，划分企业和网点的类别，排除不合理的限制，稳妥推进流通企业复工营业。部署加快推进供应链创新和应用试点，督促试点地区帮助企业打通堵点问题。指导各地推进步行街商户有序复工营业，尽快吸聚人气、恢复街市繁荣。

二是强化协作联动。加强与发改、公安、交通部门等协调，及时解决企业用工不足、交通物流受阻、防疫防护用品紧缺等问题；会同邮政、工信等部门，促进快递与电商平台协调对接，推动上下游企业加快复工复产。指导各地建立横向协调平台，搭建企业诉求响应平台，积极与商铺物业、电商平台等对接，对入驻商户在房租、资金等方面进行帮扶。

三是强化政策支持。部署落实“两稳一促”重点工作，出台稳外贸稳外资促消费20条政策措施。会同市场监管等部门对个体工商户复工营业提供政策帮扶。因地制宜的出台放宽汽车限购、开展家电换购补贴、举办“线上购物节”、发放购物消费券、完善社区快递自提服务等促消费的政策措施。

四是强化服务保障。深化商务领域“放管服”改革，简化办事流程。建立家政服务人员防疫健康信息查询系统。指导地方为企业提供用工、融资、防疫、导流等便捷服务。各地通过组织直达运输等方式，帮助企业员工返岗，支持企业灵活用工，满足特殊时期的用工需求。

五是强化调研推广。多种方式开展调查研究，全面摸排企业复工营业面临的困难和诉求。研究提出稳定大宗实物商品消费，支持发展新业态、新模式，完善社区消费，促进发展小店经济等政策建议。梳理总结各地做法、经验，及时宣传推广。

王斌表示，下一步，商务部将坚持疫情防控和复工复业两手抓、两手硬、双胜利，落实分区分级精准施策方略，重点督促低风险地区抓紧取消过度管控的做法，方便群众生活。指导企业落实经营场所分类防控措施，营造安全放心的消费环境；推动各地落实帮扶政策，协助解决复工营业难题；培育壮大消费新业态，畅通社区便民消费网络，指导各地因地制宜开展促消费活动，尽快恢复市场人气。