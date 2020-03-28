商务部:从财税、社保、金融和降成本方面出台政策援企纾困

人民网北京3月28日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部消费促进司负责人王斌表示，有关部门及时出台了一系列的援企纾困的扶持政策，概括起来主要包括四个方面。

他说，在财税方面，对所有增值税小规模纳税人将3月至5月增值税征收税率由3%降到1%，对湖北境内小规模纳税人免征增值税。疫情期间对生活服务业免征增值税。将住宿餐饮业2020年发生亏损最长的结转年限由5年延长至8年；加大职业培训的补贴力度；延长纳税申报期限，推行非接触的网上办税。

在社保政策方面，对湖北企业免征2月至6月养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分。对湖北以外的中小微企业免征2月至6月的养老、失业、工伤保险费，对大型企业减半征收2月至4月的三项社会保险费。允许困难企业申请缓缴社保。对职工基本医疗保险单位缴费的部分实行阶段性的减半征收，为灵活就业者提供就业和社保的线上服务。

在金融政策方面，为疫情防控重点保障企业提供专项再贷款，中央财政提供贴息的支持；对因疫情影响还款困难的企业予以展期或续贷；引导银行降低贷款利率、减免服务费用、引导金融机构增加低息贷款，定向支持个体工商户。

在降低成本方面，2月至6月一般工商业电价降低5%，提前执行淡季的天然气价格；减免国有物业租金，鼓励地方对让利的中小微企业和个体工商户的私有用房业主、平台企业给予补贴；全国收费公路疫情期间免收通行费，允许困难企业申请缓缴住房公积金，对小微企业工会经费实行全额返还。

王斌说，各地也陆续出台了一系列扶持政策措施，比如江苏、浙江、湖北等地对困难行业和小微企业减免征收房产税和城镇土地使用税，对承租国有物业的中小微企业免收租金，对中小微企业和个体工商户免征污水处理费、城市道路占用税等费用；杭州、广州、长沙等地出台增加小客车指标，购买新车或者新能源汽车补贴，汽车以旧换新补贴等政策措施；南京、宁波、杭州等地政企联手，推出不同形式的消费券，引导消费人气回升。