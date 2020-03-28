国家税务总局：通过“延时办、依法缓”助企业缓解资金压力

人民网北京3月28日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家税务总局政策法规司副司长王世宇表示，目前，为减轻企业负担，部署出台了四批税费优惠政策。税务部门在落实好这些政策的同时，还通过延时办、依法缓，帮企业缓解资金压力。

王世宇介绍，延时办是指根据疫情防控需要，税务总局已三次延长申报纳税期限。2月份的申报纳税期限依法延长至2月28日，湖北延至3月6日。受疫情影响到期仍无法办理纳税申报或者延期申报的纳税人，及时向税务部门书面说明正当理由后，可补办有关手续、办理申报。税务部门对于这种情况，也依法不加收税款滞纳金，不给予行政处罚，不调整纳税信用评价，不认定为非正常户，充分体现对受疫情影响企业的帮扶。

他说，3月份的申报纳税期限依法延长至3月23日，到期后仍处于疫情防控一级响应的地区，相关省税务局还可以依法再适当延长纳税申报期限。

“依法缓是指对确有特殊困难的企业，税务部门通过依法办理延期缴纳税款以及社保费缓缴等方式，积极帮助这些企业缓解资金压力。”王世宇说。