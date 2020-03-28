热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国家税务总局：通过“延时办、依法缓”助企业缓解资金压力

2020年03月28日15:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月28日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家税务总局政策法规司副司长王世宇表示，目前，为减轻企业负担，部署出台了四批税费优惠政策。税务部门在落实好这些政策的同时，还通过延时办、依法缓，帮企业缓解资金压力。

王世宇介绍，延时办是指根据疫情防控需要，税务总局已三次延长申报纳税期限。2月份的申报纳税期限依法延长至2月28日，湖北延至3月6日。受疫情影响到期仍无法办理纳税申报或者延期申报的纳税人，及时向税务部门书面说明正当理由后，可补办有关手续、办理申报。税务部门对于这种情况，也依法不加收税款滞纳金，不给予行政处罚，不调整纳税信用评价，不认定为非正常户，充分体现对受疫情影响企业的帮扶。

他说，3月份的申报纳税期限依法延长至3月23日，到期后仍处于疫情防控一级响应的地区，相关省税务局还可以依法再适当延长纳税申报期限。

“依法缓是指对确有特殊困难的企业，税务部门通过依法办理延期缴纳税款以及社保费缓缴等方式，积极帮助这些企业缓解资金压力。”王世宇说。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn