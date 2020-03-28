武汉抗疫医生与多国同行“群聊”研讨

随着新冠肺炎疫情在全球数十个国家快速地蔓延，武汉市第三医院放射介入科一名医生收到巴基斯坦医生的特殊求助，希望可以和中国医生讨论治疗新冠肺炎的经验。中国医生将与巴基斯坦医生开研讨会的消息不胫而走后，其他国家的医生也加入到了研讨会中。就这样，这场原本是两个医生私下讨论病情的“私聊”，变成了有22个国家百余名医生参加的“群聊”研讨。

多国医生要求加入“群聊”

3月27日，北京青年报记者从武汉市第三医院了解到，26日下午，武汉市第三医院和武汉大学中南医院的医生团队通过线上平台开了一场特殊的研讨会。会上同步向全球包括巴基斯坦、德国、阿根廷、伊拉克、马来西亚、土耳其等22个国家的医院介绍了抗击新冠肺炎战斗中的诊疗经验，并在线解答了他们的提问。

据了解，这场研讨会的发起是因为武汉市第三医院放射介入科副主任医师周涛收到的一则求助。27日，周涛告诉北青报记者，几天前，他的一名患者向他询问，能否帮助巴基斯坦的医生看看巴基斯坦新冠肺炎患者的病历。因为周涛自己是放射介入科的副主任医师，为了更好地解答巴方医生的问题，他便向呼吸内科的同事进行了请教，然后认真回复了巴基斯坦的医生同行。在收到中方医生的回复后，该医生希望邀请周涛进行一次视频交流。

面对巴基斯坦医生视频交流的请求，周涛答应了。要和中国抗击新冠肺炎一线的医生开“研讨会”，共同交流新冠肺炎治疗的消息在医生“朋友圈”中不胫而走，越来越多的医生要求加入这个特别的“研讨会”，与中国医生进行交流学习。

云端研讨分享治疗经验

为了这场云端研讨会能顺利召开，武汉市第三医院向南京某系统工程有限公司的湖北分公司求助，请他们协助搭建了云端交流平台。26日下午4点，武汉市第三医院光谷院区的云端会议室连线成功，来自22个国家的85家医疗机构的百余名医疗同行同时在线。

北青报记者了解到，研讨会上武汉市第三医院副院长吴金虎介绍了武汉市第三医院收治新冠肺炎患者的接诊情况。据介绍，两个月以来，第三医院两院区发热门诊共接诊患者13981人次，收治住院患者1732人，积累了许多宝贵的经验。

放射科主任谭一清在会上介绍了新冠肺炎患者的CT影像学表现，展示各种类型新冠肺炎患者的CT影像在不同阶段的进展和特点。重症医学科杨璐瑜医生详细分析了两例特殊的新冠肺炎患者的病例。重症医学科主任付守芝则分享了武汉同仁在实践中探索出的新冠病毒肺炎的治疗方案和经验。

随后，各家医院的医生们分别就患者入院安置、院感防护、医学检验、治疗用药等方面提出了问题，武汉市第三医院专家团队一一给出了解答。

在这场云端研讨会上，武汉大学中南医院急诊医学科的沈俊和罗冠医生在线用法语解答了有关新冠肺炎诊疗的提问。

会后收到未能参会医生获取资料请求

会后，武汉市第三医院和协助搭建了云端交流平台的公司还收到了不少其他未能参与进来的医生反馈，希望能够获取中国医生在研讨会上使用的资料和当天研讨会的视频。

面对国外医生的交流请求，重症医学科主任付守芝告诉北青报记者，中国武汉在治疗新冠病毒肺炎的探索中积累了许多经验，中国医生愿意和全世界分享这些宝贵的经验，帮助全球各地医疗机构提升新冠病毒肺炎患者治疗的成功率，降低并发症，中国医生愿为早日控制疫情做出贡献。