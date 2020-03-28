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记广东省中医院副院长张忠德：“病患不治愈，我们不撤离”

2020年03月28日09:37 来源：人民网-人民日报

“这两天陆续开了五六个会议，对中医治疗方案进行总结交流。”3月22日晚8点，开完了一场海外治疗经验线上分享会，广东省中医院副院长张忠德终于结束了一天的工作，“抓紧完成案头工作，明天要去雷神山医院报到了！”

再赴雷神山医院，是张忠德的第二次“出征”。3月20日，由他带队的广东省中医院支援湖北医疗队，顺利完成了在湖北省中西医结合医院重症病区的救治任务，准备踏上返程路。但在这次“回家”的名单里，却没有张忠德——他和另外5名护士、7名医生决定继续留守武汉。

临行路上，大巴车前，看着自己的队员陆续上车，56岁的张忠德突然百感交集，落下泪来。“一时没忍住，感觉压在心里的那块大石头终于卸下来了。”大年三十从广东出发时，张忠德承诺一定要让60名队员齐齐整整平安回家，“自己真的做到了，开心的同时，更如释重负。”

任务紧，时间急，挂记着雷神山医院的重症患者，张忠德不敢让自己放松太久。“病患不治愈，我们不撤离。雷神山医院的C6病区共48张床，一半以上是危重症患者，负责的医护工作量大，再加上长时间高负荷工作，我们前来会是一次支援和补充。”让张忠德感动的是，接到撤离通知的时候，队员们各个都写申请，要求留下来，几番斟酌，最终选出了12名医护跟他一起坚守。

有了前期积累的救治经验，张忠德打算根据病人的症状、体征、采用针药并用的“组合拳”，同时采取中西医结合的手段救治病患。“一些确诊病人往往会出现心率加快、血氧不好的情况，使用针灸能够起到稳定心率的作用，再用中药巩固，加上西医的生命支持，目前取得的效果比较好。”张忠德说，在一些病人身上，效果立竿见影，不仅病情转好，情绪也能得到舒缓。

“主动请缨留下来，这是医者的责任和良心。”张忠德说。

从1月24日赶赴武汉，到如今，张忠德已在抗疫一线坚守了两个多月。“目前，救治流程化、防控和物资保障都及时到位，压力没那么大了。但重症病人还在那里，思想上还不能松懈。”张忠德直言，尽管身体累，但心不累。每次看到病患消除痛苦，就能感到身为医生的巨大成就感。

(责编：刘卿、李彤)


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