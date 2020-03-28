江西浔阳湖北黄梅取消临时防疫站点 群众持绿码通行

据中共黄梅县委宣传部微信公众号消息，九江市浔阳区新冠肺炎疫情防控应急指挥部、黄冈市黄梅县新冠肺炎疫情防控工作指挥部27日发布《关于疫情防控期间九江长江大桥一桥安全有序通行的公告》，明确九江市浔阳区和黄冈市黄梅县均撤销疫情防控期间设置的临时防疫站点，双方互认湖北健康码和赣通码，两地群众持绿码通行。

通告称，根据湖北离鄂通道开通需要，双方均撤销疫情防控期间设置的临时防疫站点，确保往来车辆人员无障碍通行。双方互认湖北健康码和赣通码，两地群众持绿码通行，不需要其它任何通行证明。两地群众前往对方辖区时，须遵守当地疫情防控相关规定。

通告称，为减少九江长江大桥一桥交通压力，避免拥堵，确保安全，鼓励过往货车、私家车通过九江长江大桥二桥通行。为保障人民群众出行安全，严禁非法营运，严禁无牌机动车、报废车辆、非法改装车辆等通行。凡不遵守通行规定，扰乱社会秩序，违反疫情防控相关规定的，依法依规追究责任。