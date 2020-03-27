成都市双流区开启首场大健康产业线上招商推介会

双流区委区政府坚持防控、招商“两手抓、两不误”，立足实际创新举措，以“不出门跑遍天下”的理念，积极开展“不见面招商”，于3月27日召开了首场大健康产业线上推介会。此次活动由成都市双流区临空服务业管理委员会党工委书记、主任，永安镇党委书记朱光春主持，邀请了中共成都市双流区委常委、统战部部长毛军作推介。

中共成都市双流区委常委、统战部部长毛军

双流区临空服务业管理委员会党工委书记、主任，永安镇党委书记朱光春

毛军介绍，成都是国家生物产业基地、重大新药创制国家专项试点示范基地、生物医药研发创新产业基地、生物医学材料及医疗器械高新技术产业化基地。而成都市双流区作为天府第一门户，是全国第四大航空枢纽所在地，是国家级临空经济示范区、国家级天府新区和中国（四川）自由贸易试验区的重要承载地。依托天府国际生物城建设，成都市双流区大力发展大健康产业，拥有康弘、扬子江、拜耳、太极等生物医药企业60余家。他还表示，2020年，双流区将从生物医药产业、医药供应链产业、智慧健康产业、医美产业、康养产业等5个方面发展大健康产业。

当天，会议还通过视频连线了双流区代表企业扬子江药业集团四川海汇药业有限公司和成都倍特药业股份有限公司。

“双流是一块投资热土，区位优势明显，紧邻成都市郊、紧靠双流国际机场，交通便利；经济基础扎实，双流园区有3000多家企业；政府服务效能高。”扬子江药业集团四川海汇药业有限公司总经理助理张健在交流分享中表示，他对在双流发展充满信心。

成都倍特药业股份有限公司副总经理沈锐先生表示：“双流营商环境好，扶持政策优惠，能够在双流这份沃土‘安家’，促使我们更有信心继续发展、加大投资。同时期待全国乃至全球大健康产业上下游企业来双流看看，共谋发展机遇。下一步，公司将再争取近100亩土地扩大生产规模，在双流区再成立一家全资子公司，总投资将达5个亿、总产值将达4个亿、每年税收将达5000万。”

双流区政府副区长王小乐与宝石花医疗健康投资控股集团有限公司副总裁关铁签订项目投资协议。宝石花医疗集团将在双流区开展互联网信息服务、药械批发零售业务，预计项目落户5年内累计销售收入达120亿元。

双流区临空服务业管理委员会党工委委员、副主任谢宇代表区临空服务业管理委员会与中国医学装备协会秘书长李志勇签订战略合作协议，双方未来将在医学装备科技成果转化落地方面开展合作。双流区临空服务业管理委员会党工委委员、副主任谢宇代表区临空服务业管理委员会与火石创造副总裁杨磊签订战略合作协议，双方未来将在进一步加大大健康产业招商引资方面开展合作。

最后，毛军表示，2020年双流区将紧扣“1+3”现代适航适港产业体系，大力提升医疗服务、健康体检、康复养老等健康事业；优化发展生物医药、健康智能制造、健康食品和保健品等健康产业；突出培育生物医药供应链进出口贸易、临空医疗美容、健康大数据等健康产业，推动双流大健康事业和大健康产业互动发展、融合提升。