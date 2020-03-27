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中国气象局：2020年强对流天气持续时间长、影响范围广

2020年03月27日16:43 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月27日电 （王国菁）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国气象局中央气象台副台长、研究员魏丽表示，今年强对流天气持续时间长、影响范围广。3月21日发生的强对流天气一直持续至今，影响范围涉及到南方10多个省市区。  

魏丽表示，强对流天气对当前复工复产有以下两方面影响：一是短时强降水会造成城市或农村积涝。在山区地质灾害较脆弱的地方，还可能诱发山洪、泥石流和山体滑坡等灾害。中央气象局提醒处在灾害易发区的工矿企业提前做好防御工作。

二是强对流会带来雷电和雷暴大风，导致一些厂房、工棚及一些临时建筑物、易燃易爆场所受到损失，甚至在风力非常大的时候会对一些电力和通讯设施造成损害。

魏丽说，为做好灾害性天气的预报预警，气象部门重点做到了“四个加强”。加强对气象卫星、雷达和自动气象站等重要观测设施的维护和保障；加强智能网格预报技术的发展和产品的应用；加强多部门会商分析和应急联动；加强24小时的值班值守。 

(责编：刘卿、李栋)


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