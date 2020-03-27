中国气象局：确保将气象预报预警信息传递到农民手中

人民网北京3月27日电 （许晓华）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国气象局应急减灾与公共服务司负责人王志华表示，如何有效把气象灾害预报预警信息传递到广大农民群众和新型农业经营主体，是气象部门一直努力的方向，也是关注的重点。

王志华说，为有效传递农业气象灾害预警信息，中国气象局采取了两方面措施，首先是建立了国省地县四级一体化气象灾害预警信息发布系统，实行24小时值守，一旦监测或者预报有气象灾害发生，第一时间发布气象灾害预警，确保气象灾害预报预警信息能够发得出。

其次，中国气象局整合多方资源，加强和相关部门信息传播渠道共建共享共用，多手段努力使预警信息收得到、用得上，除了传统的电视、网站等渠道外，还联合农业农村部门通过手机短信、农业天气通APP，设在基层农村的12316益农信息服务平台、气象信息员，气象预警大喇叭等方式和渠道将气象预报预警信息传递到农民手中。