热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中国气象局：确保将气象预报预警信息传递到农民手中

2020年03月27日16:21 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月27日电 （许晓华）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国气象局应急减灾与公共服务司负责人王志华表示，如何有效把气象灾害预报预警信息传递到广大农民群众和新型农业经营主体，是气象部门一直努力的方向，也是关注的重点。

王志华说，为有效传递农业气象灾害预警信息，中国气象局采取了两方面措施，首先是建立了国省地县四级一体化气象灾害预警信息发布系统，实行24小时值守，一旦监测或者预报有气象灾害发生，第一时间发布气象灾害预警，确保气象灾害预报预警信息能够发得出。

其次，中国气象局整合多方资源，加强和相关部门信息传播渠道共建共享共用，多手段努力使预警信息收得到、用得上，除了传统的电视、网站等渠道外，还联合农业农村部门通过手机短信、农业天气通APP，设在基层农村的12316益农信息服务平台、气象信息员，气象预警大喇叭等方式和渠道将气象预报预警信息传递到农民手中。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn