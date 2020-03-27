农业农村部：四大措施降低病虫害对农业丰收和粮食安全影响

人民网北京3月27日电 （许心怡）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部种植业管理司副司长刘莉华就采取措施保障降低病虫害对农业丰收和粮食安全的影响进行了回应。

刘莉华指出，今年我国农作物重大病虫害总体是呈偏重发生态势、程度可能重于上年，威胁玉米生产的主要是草地贪夜蛾，威胁水稻生产的主要是稻飞虱和稻纵卷叶螟，威胁小麦生产的主要是小麦条锈病、赤霉病、白粉病。

刘莉华表示，农业农村部按照早谋划、早监测、早准备、早防治的思路采取了四项防控措施。一是提前做好防控准备。下发了小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾这些病虫害防控预案，提前预拨14亿元防控资金，支持各地提前做好防控物资准备。

二是加密监测预警。启动重大病虫发生动态网上直报，实行每周一报，重大病情随时报告，及时发布预警信息。

三是精细指导服务。分病虫制订了防控技术指导意见，及时筛选推荐28种草地贪夜蛾防控用药，派出工作组和专家指导组，赴病虫重发区开展巡回指导。

四是搞好应急防治。组织各地开展病虫统防统治和联防联控，目前小麦条锈病累计防治1800多万亩次、草地贪夜蛾累计防治190多万亩次。