齐心集团布局防疫物资海外营销业务 

日前，齐心集团与昱升企业（以下简称“昱升”）的战略签约仪式在深圳举行，齐心集团董事长陈钦鹏、齐心联合创始人陈钦奇、齐心集团总裁陈川、自有品牌事业部总经理陈钦徽、国际事业部总经理李秋红、昱升企业董事长苏艺强、总经理苏艺志出席了发布会，陈川和苏艺志代表双方签署了战略合作协议。齐心集团将正式布局防疫物资的供应链并开拓海外营销业务。

齐心集团与昱升企业战略合作签约仪式

陈钦鹏表示，齐心将在后续合作中充分发挥数字化采购和运营的优势，在原材料采购、海外渠道拓展等方面为昱升提供支持，双方共同推动防疫用品的产能建设，让民族品牌的防护用品尽快走到国际抗疫一线中去。同时，希望双方通过资源、渠道、技术方面的优势互补，开发更广阔的创新合作项目，不断研发优秀的防护产品，满足中国普通居民的日常防护需求。

苏艺强表示，希望通过齐心的平台充分发挥昱升在护理用品多年的发展优势，改变医用口罩等防护用品的流通生态链。

据了解，齐心集团将通过本次战略合作，获得昱升在中国以外区域的医用口罩推广、销售、商务、客户开发等业务，昱升口罩产品的海外销售渠道均由齐心集团进行开发、运营和维护。伴随着全球范围内的疫情升级，防疫物资成为各国民众紧缺的产品。齐心集团本次布局防疫物资海外供应链，能够为更多海外疫情严重的国家提供防护物资，缓解海外物资短缺的严峻形势，也可为当地医疗机构提供保障，满足海外医护人员的防疫需求。